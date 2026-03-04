MC Cartagena exige mejoras urgentes en seguridad vial en Canteras

Una preocupante falta de mantenimiento, deficiencias en la vía pública y problemas de seguridad vial. Este es el resumen de la visita del portavoz MC, Jesús Giménez Gallo, junto al edil Enrique Pérez Abellán y el vocal de la formación en la Junta MunicIpal de Canteras Pablo Molina a la diputación de Canteras para comprobar sobre el terreno el estado de sus espacios públicos, parques y principales vías de comunicación.

Durante el recorrido, comprobaron "el deterioro de varios parques y zonas verdes", haciendo hincapié en la situación del entorno de la rambla y del parque anexo, "donde la acumulación de maleza sin desbrozar, la falta de limpieza y la presencia de pintadas ofrecen una imagen de abandono impropia de un espacio público".

Maleza sin desbrozar en la Rambla de Canteras / L.O

A esta situación suman "el mal estado del mobiliario urbano, con elementos deteriorados y sin reposición", mencionando como ejemplo el conocido como "parque de la tirolina", que ha perdido su principal atractivo: la propia tirolina.

Asimismo, también apreciaron baches y otras deficiencias en las carreteras del entorno que afectan tanto a la comodidad como a la seguridad de conductores y peatones.

"Canteras no puede seguir acumulando pequeñas dejaciones que, sumadas, generan una sensación de abandono y falta de atención institucional", señaló Pérez Abellán.

Por otro lado, pese a existir una moción aprobada por la Junta, el gimnasio del pabellón de Canteras continúa cerrado y sin poder ser utilizado por los vecinos.

La principal preocupación trasladada por los vecinos fue la seguridad vial y la fluidez del tráfico, especialmente en la Avenida Marfagones, una de las arterias principales de conexión del entorno y que soporta un elevado volumen de vehículos a diario.

Desde MC resaltaron como punto especialmente conflictivo el giro a la izquierda desde la RM-E20 hacia la Avenida Cartagena, situado en una curva con escasa visibilidad y donde los vehículos que circulan por la vía principal lo hacen a una velocidad considerable. Esta circunstancia genera situaciones de alto riesgo tanto para quienes realizan el giro como para quienes se incorporan desde la Avenida Cartagena, donde la maniobra resulta igualmente compleja y peligrosa.

Por ello, la formación elevará una iniciativa a la Junta en la que se instará a realizar un estudio técnico específico sobre la peligrosidad de este giro., planteando la construcción de una glorieta que ordene los movimientos de giro y mejore sustancialmente la seguridad del cruce.

La iniciativa también recoge la necesidad de evaluar y reforzar la seguridad en otros puntos conflictivos de la misma vía, como el cruce con la carretera del cementerio y el tramo en el que la Avenida Marfagones pasa a denominarse calle Trovero Cantares. En ambos casos se propone estudiar medidas como la mejora de la señalización horizontal, el refuerzo de la iluminación o la reordenación del tráfico.

Noticias relacionadas

"La seguridad vial debe ser una prioridad, especialmente en vías que vertebran barrios y diputaciones con un tránsito diario importante. No podemos esperar a que ocurra un accidente grave para actuar", advirtió Pérez Abellán.