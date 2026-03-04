Adiós al aparcamiento frente a la lonja de Cabo de Palos en Cartagena

Cartagena invertirá unos 200.000 euros, procedentes de los fondos Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Secretaría de Estado de Turismo, en rehabilitar el Sendero Azul de Cabo de Palos que forma parte del borde costero de Cabo de Palos desde la Bocana del puerto hasta el Faro.

En concreto, este proyecto desarrollará varias actuaciones en su fase uno, ya que el sendero azul presenta actualmente un tramo inicial utilizado como zona de aparcamiento desordenado. Además, conforme avanza el recorrido hacia el Faro el trazado está afectado por un notable proceso de erosión y degradación, por lo que esta actuación busca la recuperación e integración de este ámbito en el conjunto del entorno de Cabo de Palos.

Las obras, que comenzarán en la calle Miguel Salas, intervendrán una superficie total de 4.268,65 metros cuadrados.

Este sendero, en un avanzado estado de erosión y deterioro por la acción continuada de los agentes atmosféricos y el uso intensivo de los viandantes, se divide en cuatro tramos diferenciados: frente a la Lonja, el inicio del Paseo de las Calas, la calle Pasaje Acantilado y el recorrido natural hacia el faro.

Este último tramo se adentra en la zona natural del borde litoral, discurriendo junto a los acantilados hasta alcanzar el entorno del faro. El sendero comienza con una zona de hormigón que actualmente presenta pérdidas de material y fisuraciones, para continuar posteriormente con un camino de tierra con evidentes signos de erosión superficial. Asimismo, este recorrido también dispone de un vallado de madera, con diversas deficiencias tanto en la estabilidad de su estructura como en el estado de conservación de sus componentes.

La rehabilitación, que terminará en la primera explanada, es decir, en el mirador de este tramo, tendrá un plazo de ejecución de tres meses y las empresas interesadas podrán presentar su oferta hasta el 30 de marzo.

La intervención tiene como objetivos principales favorecer la accesibilidad universal en todo el recorrido, eliminando barreras arquitectónicas, generar espacios de sombra en puntos estratégicos del recorrido e introducir vegetación autóctona, entre otros aspectos.

Las actuaciones previstas incluyen la eliminación del aparcamiento descontrolado de vehículos frente a la lonja y la liberación del espacio para su conexión peatonal con el Paseo de las Calas, así como la rehabilitación de los firmes existentes, estabilizando los tramos erosionados, especialmente en los sectores de tierra.

Reparación de vallas

También está planeada la reparación de vallados y elementos de protección deteriorados por sistemas resistentes al ambiente marino y con diseño integrado en el paisaje y la ampliación de aceras y pasos estrechos en los tramos urbanos para garantizar la accesibilidad universal.

Según se recoge en el proyecto municipal, no existe un recorrido accesible peatonal continuo que articule el espacio público entre el Paseo de la Playa de Levante y el entorno de La Bocana del Puerto, por lo que esta carencia limita la conexión entre áreas clave del núcleo urbano y reduce las oportunidades de uso ciudadano del borde litoral.

Los técnicos proponen la consolidación y adecuación de este itinerario, incorporando criterios de accesibilidad universal y tratamiento paisajístico para recuperar este enclave natural para el uso y disfrute de vecinos, visitantes y turistas.