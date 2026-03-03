De Tentegorra a San Pedro del Pinatar: la Brigada Forestal de Cartagena estrena nueva base

La nueva base de la Brigada Forestal de Cartagena, situada en Tentegorra bajo el monte Roldán, ofrecerá servicio a montes y áreas naturales de Cartagena, La Unión, Los Alcázares, San Javier, Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar.

Este martes la secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, inauguraron las nuevas dependencias de la brigada.

La adecuación de las instalaciones, cedidas por la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, conlleva una inversión de 219.297 euros. La infraestructura, ubicada en un entorno estratégico próximo a espacios protegidos de la Red Natura 2000, ocupa una superficie total de 1.200 metros cuadrados, con 108 metros cuadrados construidos destinados a zonas de trabajo, almacenamiento, descanso y vestuarios.

La nueva base refuerza la capacidad de actuación en una comarca con presencia de interfaz urbano-forestal y elevada presión de uso público.

Desde este centro desarrollan su labor diaria diez profesionales dependientes de la Dirección General de la Comunidad Autónoma competente en materia de medio natural.

Además de mejorar las condiciones funcionales y de seguridad del personal, la nueva base de Tentegorra contribuye a optimizar la distribución territorial de recursos y a fortalecer la capacidad de intervención en uno de los entornos con mayor sensibilidad ambiental del litoral regional.

Llorca agradeció la puesta en marcha de una infraestructura "que servirá de soporte para prevenir ese incendio forestal que no quisiéramos que se produjera nunca".

Asimismo, como adelantó este lunes La Opinión, "para llegar a la ciudadanía, desde Bomberos se está llevando a cabo una campaña en la zona oeste con actuaciones de prevención y recomendaciones para mantener la seguridad en el perímetro de sus viviendas".

Por su parte, Ferreira, subrayó que "invertir en infraestructuras forestales es apostar por la prevención, que es siempre la herramienta más eficaz frente a los incendios".

La secretaria autonómica explicó que los agentes forestales realizan a diario trabajos de prevención con labores de mantenimiento y selvicultura para limpiar las áreas forestales de matorral y hojas secas e impedir que actúen como combustible ante un incendio.