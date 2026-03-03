El Puerto de Cartagena proyecta una nueva nave en Escombreras de 600 metros cuadrados

La Autoridad Portuaria de Cartagena va a llevar a cabo una nueva nave de servicios de mantenimiento y almacenamiento en la Dársena de Escombreras, según informaron fuentes del organismo presidido por Pedro Pablo Hernández este lunes.

Se trata de una actuación estratégica destinada a mejorar la capacidad operativa y logística interna del puerto, a través de un proceso de contratación para la redacción del proyecto constructivo y la asistencia técnica.

"El objetivo de esta inversión es el impulso de infraestructuras modernas que refuercen la eficiencia de los servicios de mantenimiento, fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento del recinto portuario, con el refuerzo de un nuevo espacio que permita albergar material y recursos propios esenciales para la actividad diaria, garantizando el mejor servicios a nuestros clientes y optimizando al máximo los pocos espacios disponibles en Escombreras", detalló Hernández.

El proyecto contempla la definición completa de una nave industrial-almacén y la urbanización de la parcela donde se ubicará, en una zona próxima a la cantera de Punta Aguilones, dentro de la Dársena de Escombreras.

La parcela cuenta con una superficie aproximada de 1.128 metros cuadrados, y la nave deberá disponer de al menos 680 metros cuadrados en planta, con estructura metálica y cerramientos prefabricados de hormigón.

El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 189.058,87 euros, con impuestos incluidos, y un plazo estimado de ejecución de 11 meses.

Hernández destacó que "en un puerto que lidera el tráfico de graneles en España, nuestros operadores logísticos deben tener las máximas garantías de eficiencia, eficacia y seguridad para seguir siendo uno de los puertos más competitivos en el tráfico de mercancías".