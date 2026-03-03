Educación arreglará "de inmediato" el techo del Instituto Elcano de Cartagena

Tras el derrumbe este fin de semana del techo de uno de los pasillos de la segunda planta de la zona nueva del Instituto Juan Sebastián Elcano de Cartagena, ubicado en la carretera de Tentegorra, la consejería de Educación intervendrá de inmediato. Este hecho obligó a la dirección del centro a dar aviso a la Dirección General de Centros y a acordonar los pasillos de la zona nueva de la segunda y tercera plantas.

Esta situación también impide utilizar siete aulas del instituto; en concreto se trata de las salas 2.9, 2.10, 2.13, 3.9, 3.10, 3.13 y 3.14.

Este lunes han acudido los técnicos de la Consejería de Educación al centro educativo y han comprobado que no hay daños estructurales, ya que los profesionales de la Comunidad Autónoma han determinado en su análisis que lo que se ha desprendido es el facho techo, según confirmaron fuentes del departamento dirigido por Víctor Marín a preguntas de esta redacción.

Asimismo, desde Educación han afirmado que se "va a reparar de forma inmediata", aunque todavía desconocen el coste de los trabajos.

El PSOE, que lleva meses exigiendo reparaciones en el centro, exigirá responsabilidades ante el derrumbe del techo tanto en el Ayuntamiento de Cartagena como en la Asamblea Regional y en las Juntas Municipales de Perín, Molinos Marfagones y Canteras.

"Llevamos años denunciando el mal estado en el que se encuentra este centro educativo, ante el silencio del Gobierno de Noelia Arroyo y el abandono del Gobierno regional del PP. Ya es hora de que asuman sus responsabilidades y expliquen los motivos del abandono que sufre este centro", detacó la concejala socialista Isabel Andreu, quien recuerda que Elcano acoge a más de 800 estudiantes y 200 profesionales, entre docentes y personal de administración y servicios.

"No ha ocurrido una tragedia porque el derrumbe se ha producido durante el fin de semana. Si llega a producirse en horario lectivo la situación sería muy diferente", denunció Andreu.

El PSOE ha presentado iniciativas en el Ayuntamiento y en la Asamblea Regional exigiendo obras de reforma en este instituto, "ante la dejadez del Gobierno regional, que lleva años retrasando estos trabajos".

"Ante el abandono de nuestros centros educativos lo único que hace el Gobierno local es mirar para otro lado y traer a López Miras a actos culturales y lúdicos. En lugar de visitar Cartagena para asistir a actos festivos, lo que debería hacer Arroyo es obligar al presidente a que visite nuestros institutos y centros hospitalarios para conocer de primera mano la lamentable situación en la que se encuentran y obligarlo a que invierta en su mejora", reiteró Andreu.

Por otra parte, la portavoz socialista de la Asamblea Regional, Carmina Fernández, ha presentado una moción en la Asamblea exigiendo que se realice una evaluación técnica de la situación de las instalaciones de Elcano y de las reparaciones más necesarias, así como que se garantice una asignación presupuestaria suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.

Fernández recordó que Elcano lleva más de 44 años en funcionamiento, siendo un centro educativo de referencia para la formación de jóvenes. "Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de mantenimiento han provocado un grave deterioro en sus instalaciones", sentenció la portavoz socialista.

Por su parte, desde UGT Servicios Públicos Región de Murcia criticaron "la dejadez de la consejería de Educación por el lamentable estado de muchos centros educativos de la Región".

Asimismo, solicitan al presidente López Miras y al consejero del ramo, Víctor Marín, que se realice una evaluación exhaustiva de todos los centros de la Región de Murcia que se encuentren en condiciones similares y las obras de subsanación y adecuación oportunas.

Cabe destacar que UGT consideró lamentable que aún no se hayan llevado a cabo los arreglos pertinentes en el instituto tras las reiteradas concentraciones y peticiones de familias y representantes de los trabajadores, así como las demandas de la dirección del centro.

La responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos, Toñi Del Vas, apuntó que se trata de “una barbaridad que se ponga en riesgo la vida de las y los estudiantes de esta Región”, al tiempo que pide la reubicación del alumnado, profesorado y resto del personal afectado del IES Juan Sebastián Elcano.

Noticias relacionadas

Por último, desde UGT exigen que no se dilate más en el tiempo la adecuación y reparación de todos los centros educativos de la Región que necesitan obras, de forma urgente, "porque el próximo techo puede caer en día lectivo".