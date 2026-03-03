La Comunidad y el Ayuntamiento invierten más de 300.000 euros en modernizar el Polígono Cabezo Beaza de Cartagena

El Gobierno regional impulsa la modernización del Polígono Industrial Cabezo Beaza de Cartagena con una inversión de 191.625 euros, que se destina a reforzar sus infraestructuras y mejorar la competitividad de una de las principales áreas industriales de la Región de Murcia.

Estas ayudas se corresponden con la tercera convocatoria realizada para polígonos industriales por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, de las que resultó beneficiaria la Asociación Empresarial del Polígono Cabezo Beaza.

En esta convocatoria se destinaron 94.818 euros en actuaciones para el acceso rodado; acondicionamiento y mejora de pavimentos y aceras; renovación de señales de tráfico; mejoras en el abastecimiento y evacuación de aguas; suministro de energía eléctrica e inversiones similares.

También se invirtieron otros 96.807 euros en mejorar zonas verdes.

A estas ayudas autonómicas se sumaron otros 130.000 euros adicionales, procedentes de un convenio con el Ayuntamiento de Cartagena, lo que eleva la inversión total en este polígono industrial a más de 320.000 euros.

La consejera del ramo, Marisa López Aragón, junto con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y empresarios de la zona, participó este lunes en la inauguración de las actuaciones realizadas y destacó que “estas ayudas son un instrumento para movilizar inversión, modernizar nuestros espacios productivos y hacerlos más competitivos. De hecho, cada euro concedido genera un efecto multiplicador que impulsa nuevas inversiones privadas”.

Asimismo, explicó que “el objetivo es revitalizar las áreas industriales, atraer nuevos proyectos empresariales y consolidar el empleo. Queremos polígonos modernos, sostenibles y bien equipados, porque el suelo industrial de calidad es clave para captar inversiones y generar oportunidades”.

Además, la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial ejecutó íntegramente un Paseo por valor de 600.000 euros. Este lunes se inauguró como 'Paseo de José Ángel Díaz Beltrán', en homenaje a quien fuera durante años vicepresidente de COEC, mientras que también se nombró a la nueva zona verde habilitada entre las avenidas Luxemburgo y Bruselas como 'Parque de José Javier Gómez-Vizcaíno Castelló' como reconocimiento a empresario cartagenero del Grupo Cifra.