Prohibido usar auriculares y llevar acompañante: La Policía Local de Cartagena comienza una compaña sobre el uso de patinetes eléctricos

La Policía Local de Cartagena pone en marcha, entre los días 4 y 20 de marzo, una campaña especial de información y concienciación dirigida a los usuarios de patinetes eléctricos.

Tras la reciente entrada en vigor de las últimas actualizaciones de la normativa estatal en materia de tráfico, los agentes municipales buscan garantizar que todos los ciudadanos conozcan sus nuevas obligaciones para mejorar la convivencia vial y reducir la siniestralidad en nuestras calles.

Los agentes realizarán controles alternativos en puntos estratégicos de la localidad para resolver dudas, repartir dípticos explicativos y recordar las normas básicas como el uso de casco, la prohibición de circular por aceras y la prohibición de usar auriculares.

Durante la campaña se priorizará la labor preventiva con fines divulgativos, no obstante se impondrán sanciones en aquellos casos en los que proceda de acuerdo a la normativa vigente.

El objetivo de esta campaña es garantizar que el patinete eléctrico sea un medio de transporte seguro para todo el mundo.

Nueva normativa

La nueva legislación prohíbe circular a los menores de 14 años, así como el impedimento de circular más de una persona. La normativa también recoge que está prohibido circular por aceras, calles peatonales, plazas y parques, y solo se podrá circular por la calzada sin superar los 25 kilómetros por hora y también por el carril bici habilitado en la calzada.

Asimismo, el vehículo debe tener iluminación en parte delantera y trasera, y en casos de conducción nocturna deberá tener alumbrado o su conductor portar prendas reflectantes, bajo multa de 90 euros en caso de no hacerlo.

Tampoco se puede conducir si se consume alcohol y/o drogas y los conductores están obligados a someterse a las pruebas de detección. Igualmente, está prohibido conducir usando el teléfono móvil o auriculares.

Noticias relacionadas

También, está prohibido circular sin inscribirse en el registro de la Dirección General de Tráfico y sin tener la etiqueta identificativa y sin seguro de responsabilidad civil. Además, si los infractores son menores de 18 años, serán los padres quienes responderán por ellos.