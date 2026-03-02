Inutilizadas 7 aulas del instituto Elcano de Cartagena por el derrumbe de un techo

Los peores presagios de quienes llevaban meses avisando se han cumplido. Este fin de semana se ha desprendido el techo de uno de los pasillos de la segunda planta de la zona nueva del Instituto Juan Sebastián Elcano de Cartagena, ubicado en la carretera de Tentegorra.

Según explican desde la dirección del centro en una comunicación remitida a los padres de los alumnos este domingo, "desde el primer momento se ha actuado con la máxima diligencia, dando aviso inmediato a la Dirección General de Centros".

Este lunes visitará las instalaciones un técnico especializado para valorar la situación. Si bien como medida preventiva, "hasta que finalice dicha evaluación, se ha procedido a acordonar los pasillos de la zona nueva de la segunda y tercera plantas".

Esta situación impide utilizar siete aulas del instituto; en concreto se trata de las salas 2.9, 2.10, 2.13, 3.9, 3.10, 3.13 y 3.14. Los alumnos que tenían que acudir a estos espacios al entrar al centro, este lunes por la mañana deben dirigirse directamente al salón de actos, donde se les asignarán nuevas aulas de forma provisional.

Desde la dirección del centro han querido transmitir a padres y escolares "un mensaje de tranquilidad", asegurando que "se trata de una medida preventiva adoptada para garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa y que en ningún caso existe riesgo para el alumnado ni para el personal del centro".

Asimismo, desde el centro les agradecen su colaboración y comprensión "ante esta situación puntual", detallando que les mantendrán informados de cualquier novedad en cuanto dispongan de más información técnica.

Alumnos y padres llevaban meses alertando sobre la necesidad de ejecutar mejoras en el centro. En mayo del pasado año 2025, La Opinión publicó algunos de los desperfectos visibles en las instalaciones como goteras en el salón de actos, techos desconchados y sillas rotas. En ese momento los alumnos ya alertaron del mal estado de los techos.

Asimismo, reclamaron que se repararan ventanas rotas y puertas sin cerradura.

Mientras que en diciembre desde la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de Elcano volvieron a reclamar a Educación que ejecute las actuaciones necesarias para subsanar las deficiencias que presenta el centro al que acuden a diario más de 1.000 personas: unos 800 alumnos y 200 profesores.

Obras de mejora

Este mismo jueves, en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Cartagena, la concejal socialista Isabel Andreu preguntó si tenía el Gobierno local conocimiento sobre cuándo se van a ejecutar las obras de mejora que Elcano necesita con urgencia. Además, cuestionó cuáles son los trabajos que se van a realizar, así como el presupuesto destinado a estas labores y los plazos de ejecución. En mayo, la edil ya denunció el estado de las instalaciones advirtiendo sobre numerosos desperfectos, así como humedad de las aulas, goteras y cajas de persianas podridas.En mayo, el PSOE también llevó a la Asamblea Regional la situación del Elcano para exigir que la Consejería de Educación acometa de manera urgente las reformas que "son imprescindibles por la situación del centro".

El edil de Educación, Ignacio Jáudenes, respondió recordando que el arreglo del centro corresponde a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma.

Jáudenes aseguró que desde el ejecutivo local se está "insistiendo y persistiendo para que las lleven a cabo y las hagan cuanto antes y que los plazos sean los más reducidos posibles".

La edil socialista volvió a insistir en conocer el motivo por el cual no se realizaban los trabajos de mejora y reprochó que "más necesitan para que los adolescentes tengan las condiciones dignas que tienen que tener".