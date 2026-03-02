Los bomberos, puerta a puerta para formar a los vecinos sobre los incendios

Los Bomberos de Cartagena están desarrollando una campaña de Prevención de Incendios Forestales con acciones que incluyen, por primera vez, la visita de miembros del Cuerpo a las casas cercanas a parajes forestales para ofrecer formación e información a los vecinos.

Esta campaña se engloba dentro del plan municipal de lucha frente a incendios forestales, en concreto, se trata de la fase de divulgación del Plan Municipal de Cartagena frente a los Incendios Forestales.

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena está llevando a cabo este proyecto de prevención con el apoyo del Gobierno local, personificado en el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, cuyo objetivo principal es sensibilizar a los ciudadanos sobre las medidas de autoprotección y los riesgos que existen al vivir en zonas cercanas a espacios forestales.

Esta semana comenzarán las charlas de prevención en asociaciones y juntas

Durante varios meses, funcionarios del Servicio han realizado visitas in situ a las zonas de interfaz forestales, entendiéndose como tales las áreas limítrofes entre espacios forestales y núcleos urbanos, ya que son zonas de riesgo, pues en caso de incendio forestal, el fuego puede afectar a las edificaciones e infraestructuras.

Los bomberos han acudido a viviendas localizadas en las zonas de mayor riesgo para entregar a la población unos trípticos con las principales medidas de autoprotección en caso de incendio. En concreto, han definido y visitado 43 sectores y 850 viviendas, entregando en mano 2.500 trípticos informativos.

Estos folletos informativos también han sido elaborados en inglés para facilitar esta misma información a la población extranjera que vive en estos entornos rurales.

Actualmente, este proyecto sigue en marcha y a partir de la semana que viene se comienza a dar charlas en asociaciones de vecinos y Juntas Municipales. En concreto, durante el mes de marzo, un profesional el Servicio de Bomberos impartirá la formación y resolverá las dudas de los vecinos el día 3 en Galifa, el 11 en Molinos Marfagones, el 18 en Tallante y el 25 en San Isidro, comenzando todas ellas a las siete de la tarde.

Estos encuentros servirán para que los ciudadanos conozcan los riesgos a los que están expuestos y cómo deben actuar de forma segura a la hora de proteger a sus familias y sus hogares.

En el caso de los incendio forestales, lo primero que deben tener claro los vecinos es cuál es la ruta más segura para abandona su vivienda hasta alcanzar una zona fuera del alcance de las llamas.

El segundo punto importante en el que se está haciendo hincapié desde el Servicio de Extinción de Incendios es cómo se deben proteger las fincas o viviendas cuando estén ubicadas cerca de masas forestales, mediante medidas de autoprotección, que consiste en analizar la vivienda y conocer qué lo hace vulnerable al fuego.

Algunas de estas medidas son: no acumular materiales inflamables junto a las ventanas, tener desbrozado la zonas más cercana a las viviendas o fincas y evitar que las ramas de los árboles lleguen a las ventanas.

Teniendo en cuenta que en caso de incendio forestal, los miembros del cuerpo de bomberos estarán desbordados, por lo que es esencial que los ciudadanos tomen de ante mano las medidas pertinentes para protegerse a ellos mismo y a sus viviendas si se encuentran localizadas en zonas cercanas a parajes naturales.

Paralelamente a los trabajos de formación a los ciudadanos, desde Servicio de extinción de incendios, dentro de está campaña, que comenzó en noviembre de 2025, se han realizado visitas presenciales a sectores previamente delimitados, ya que el término municipal presenta múltiples zonas residenciales lindando con masas forestales, donde existe continuidad de combustible vegetal hasta las parcelas privadas.