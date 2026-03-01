Las playas se preparan para lucir su mejor cara en Semana Santa

Las playas del término municipal de Cartagena se preparan para lucir su mejor cara en las próximas vacaciones de Semana Santa para conquistar a vecinos, visitantes y turistas. Si hay unas aperturas que el pasado año dieron que hablar desde la Semana de Pasión hasta pasado el verano, fueron las de los chiringuitos. La interpretación de la ley, respecto a los condicionantes necesarios para poder abrir estas instalaciones temporales en la arena, efectuada por la Demarcación de Costas del Estado no gustó al Ayuntamiento de Cartagena, quien encabezó una cruzada contra el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para intentar hacerle cambiar de opinión a los empresarios. En 2025 las autorizaciones para poder abrir los chiringuitos llegaron al Consistorio el Viernes de Dolores, esta vez desde la Administración local solicitaron la renovación de 38 lotes de chiringuitos, hamacas y sombrillas, así como siete lotes de instalaciones náuticas el día 10 de diciembre, pues no se ha tenido que llevar a cabo el procedimiento de licitación como el pasado año.

El Ayuntamiento presentó la solicitud de apertura de los bares a Costas en diciembre

Por este motivo, al tratarse de una renovación y no de nuevas concesiones, el procedimiento se ha limitado a un trámite administrativo. El concejal de Litoral, Gonzalo López Pretel, señaló a preguntas de esta redacción que este viernes han recibido la autorización de Costas del Estado que permite a los propietarios de los chiringuitos comenzar a montar sus instalaciones a partir de este domingo 1 de marzo. Este mismo viernes, desde Litoral también se han firmado los decretos permitiendo la apertura. Por lo que a partir de este domingo los encargados de estos quioscos de playa podrán abrir sus puertas para recibir de nuevo a sus clientes en primera línea de playa desde el momento en el que consideren más oportuno para su negocio. Asimismo, desde el área encabezada por López Pretel también se han firmado los decretos de renovación de los permisos municipales a todos los chiringuitos que han cumplido con los requisitos fijados por el Ayuntamiento el pasado año en la nueva licitación.

El edil de Litoral explicó que la autorización de Costas del Estado no permite a los quioscos contar con una pasarela perimetral y un armario auxiliar a pesar de que "nosotros hicimos un trabajo con todas los empresarios, a los que hicimos los planos, tal y como nos pidieron desde la Demarcación, para ver si nos autorizaban que tuviera una pasarela perimetral y un armario detrás del chiringuito. Hemos hecho todo y lo hemos mandado, pero en la documentación han vuelto a decir que no se permiten ninguna de las dos instalaciones".

En la documentación no se permite instalar un armario auxiliar ni una pasarela

Remangado

Litoral también ha comenzado ya con las actuaciones de remangado de las playas, sobre todo en la zona del Mar Menor, para ponerlas a punto de cara a la próxima temporada estival, cuando lucirán su mejor versión tras una inversión el pasado año de 1,5 millones para renovar la mayoría del mobiliario y reforzar el mantenimiento diario. En concreto, se han desarrollado ya estas labores en Mar de Cristal, Islas Menores y La Manga, actualmente se están ejecutando en Los Nietos y en los próximos días comenzarán en Los Urrutias. "Se saca arena del mar a la altura que tenemos autorización, sin dañar el ecosistema, por eso no en todos los sitios se puede hacer la actuación. Posteriormente, se deposita en la playa y se analiza que todo está correcto, para entonces dejarla secar y después extenderla en la propia playa de donde se ha sacado para reponer la pérdida por el oleaje y el viento durante el invierno", detalló López Pretel sobre el procedimiento que se está desarrollando. Litoral mantiene de forma anual un contrato de adecuación y remangado de arenas en las playas del término municipal.