Hostecar alegará contra 24 artículos de la nueva ordenanza de quioscos de Cartagena

El Ayuntamiento de Cartagena está inmerso en un proceso para modificar la norma que regula de forma sustancial las actividades que pueden desarrollarse en los quioscos, con el objetivo de reforzar su viabilidad económica y acercar más servicios a los barrios y diputaciones. Además de la venta de prensa, la ordenanza permitirá incorporar nuevos servicios como venta de entradas, distribución y recogida de paquetería o recarga de la tarjeta del autobús urbano, entre otros.

Asimismo, en los quioscos también se autoriza la venta de bebidas envasadas, cafés de cápsula y helados, dentro de los límites previstos para cada tipo y sin que puedan transformarse en establecimientos de hostelería, actividad que seguirá prohibida salvo autorización expresa.

La ordenanza define tres tipos de quioscos: el tradicional, el de helados artesanales y el de churros y masas fritas, todos sometidos a exigencias sanitarias y técnicas específicas.

Si bien parece que no todo el mundo está de acuerdo con estos cambios. La Asociación Profesional de Empresarios de Hostelería de Cartagena y su Comarca (Hostecar) anunció este viernes que presentará 12 alegaciones que afectan a un total de 24 artículos del borrador de la nueva ordenanza reguladora de los quioscos rojos y de los espacios contiguos a la vía pública, "con el objetivo de conciliar la actividad profesional de los concesionarios con el nuevo marco normativo municipal".

Tras la aprobación inicial de la ordenanza por el Pleno del Ayuntamiento el pasado 19 de diciembre de 2025, Hostecar ha estado trabajando de forma coordinada con los titulares de estas concesiones para analizar en profundidad el texto y "detectar aquellos aspectos susceptibles de mejora".

Este trabajo se ha desarrollado a través de reuniones sectoriales, recogida de aportaciones y estudio técnico de la norma, dentro del periodo habilitado para la presentación de alegaciones.

El pasado 23 de junio de 2025 la asociación de hosteleros remitió una carta formal al Consistorio solicitando un encuentro urgente con el área de Comercio para abordar el contenido de la futura ordenanza, y posteriormente, el Pleno municipal aprobó inicialmente el texto normativo, abriendo el periodo de exposición pública.

Según explican desde la patronal de hostelería, en este contexto, Hostecar convocó a los concesionarios afectados para analizar el escenario, coordinar una postura común y preparar propuestas técnicamente fundamentadas que aporten seguridad jurídica a las concesiones, protejan el empleo vinculado a estos establecimientos y faciliten la aplicación práctica de la norma.

Fruto de este trabajo conjunto, la asociación registrará más de una decena de alegaciones, "centradas en mejorar la viabilidad de la actividad, clarificar criterios técnicos y garantizar que la regulación se adapte a la realidad operativa de los quioscos y de los espacios anexos a la vía pública", si bien a preguntas de esta redacción no han concretado de qué solicitudes específicas se trata.

Ahora, la asociación confía en que estas alegaciones sean bien recibidas por el área de Comercio y que su incorporación al texto definitivo resulte favorable para los hosteleros y para la continuidad de esta actividad tradicional en la ciudad, así como reiteran "su voluntad de diálogo institucional y su compromiso con una regulación equilibrada".

Diez años

La nueva ordenanza municipal recoge que el régimen de concesión se configura como uso privativo del dominio público municipal, con licitación obligatoria y títulos de diez años, prorrogables hasta un máximo de veinte, mientras que el titular de la concesión deberá atender personalmente el quiosco y solo podrá incorporar hasta dos auxiliares contratados.

La norma incorpora también criterios urbanísticos y funcionales: establece distancias mínimas entre quioscos, fija condiciones para la instalación de publicidad y garantiza la accesibilidad en los espacios donde se ubiquen, de manera que las casetas no dificulten el tránsito peatonal ni el uso de otros servicios públicos.