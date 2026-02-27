De los Tercios del XVI al cuerpo de élite del siglo XXI: La Armada conmemora el aniversario de la Infantería de Marina más antigua del mundo en Cartagena

La Armada celebra el 489 aniversario de la creación de su Infantería de Marina con diferentes actos en Cartagena, así como en los distintos puntos del territorio nacional donde el Cuerpo mantiene presencia, así los Infantes de Marina celebrarán en torno al 27 de febrero actos de carácter militar y sociocultural en todas las áreas donde radican sus unidades: Ferrol, San Fernando, Cartagena, Madrid y Las Palmas de Gran Canarias.

En concreto en Cartagena, sede del Tercio de Levante y de la Fuerza de Guerra Naval Especial, con base en la Estación Naval de La Algameca, se desarrollarán actos militares conmemorativos entre los días 20 y 28 de febrero. Entre los más destacados, un concierto abierto al público y unas jornadas de puertas abiertas a la sala histórica de del Tercio de Levante.

Asimismo también tendrá lugar una conferencia institucional, que contará como ponente con el catedrático de la universidad de Granada, Miguel Luis Lopez- Guadalupe.

El acto central de este viernes 27 de febrero, presidido por el general jefe de Gabinete del JEMAD Juan Francisco Martínez-Merello Díaz de Miranda, contó con una representación de las tres unidades y las banderas de estas, y acogió la entrega de los premios de Amigos de la Infantería de Marina, que este año corresponde al periodista Pepe Castillo Abreu. El evento tuvo lugar en la explanada 'Santiago Apóstol', de la Escuela de Infantería de Marina 'General Albacete y Fuster'.

El programa finaliza este sábado día 28 con una jornada de veteranos del Cuerpo de Infantería de Marina organizado por el Tercio de Levante.

Asimismo, con motivo de la efeméride, la Armada también ha elaborado un vídeo institucional que recorre la trayectoria del Cuerpo desde sus orígenes hasta las misiones actuales, que se puede ver en su canal de Youtube.

‘Compañías Viejas del Mar de Nápoles’

Creada en 1537 por Carlos I con la constitución de las ‘Compañías Viejas del Mar de Nápoles’, la Infantería de Marina española es la más antigua del mundo y la primera fuerza organizada específicamente para combatir ‘por tierra y por mar’. Posteriormente, durante el reinado de Felipe II se formarían en 1566 los primeros Tercios de Armada, heredando la antigüedad de aquellas compañías al integrarlas en el denominado ‘Tercio Nuevo de la Mar de Nápoles’.

Actualmente, la Fuerza de Infantería de Marina (FIM), con Cuartel General en San Fernando (Cádiz), proporciona a las Fuerzas Armadas una capacidad expedicionaria, polivalente y de alta disponibilidad para la gestión de crisis. Se articula en torno a la Brigada de Infantería de Marina ‘Tercio de Armada’, la Fuerza de Protección de la Armada y la Fuerza de Guerra Naval Especial, con unidades en Ferrol, Cartagena, Madrid, San Fernando y Las Palmas de Gran Canaria.

A día de hoy, efectivos de Infantería de Marina participan en despliegues en Irak, Océano Índico, Mar del Norte, Golfo de Guinea, Rumanía y en el Grupo de Combate Expedicionario Dédalo, además de en actividades de Seguridad y Cooperación en África, Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión y en la misión Euman-UA de apoyo a la formación militar de Ucrania, contribuyendo a la seguridad internacional junto al resto de las Fuerzas Armadas y países aliados.