El supermercado del Quitapellejos en Cartagena cobra una nueva vida bajo la marca Spar

Una nueva vida para el supermercado 'Gimeno Torres' del barrio de la Concepción, conocido popularmente como Quitapellejos. La tienda que estuvo abierta durante décadas, convirtiéndose en un punto de referencia de la zona para los vecinos, ha permanecido cerrada unos dos años después de que su dueño bajara la persiana por jubilación y un fugaz intento de reapertura hace más de un año.

Ahora, el propietario del supermercado Spar de La Azohía ha vuelto a abrir el comercio, ubicado en el número 65 de la calle Mayor del castizo barrio, bajo la misma cadena con la que regenta en establecimiento del litoral oeste del municipio, muy transitado por residentes, veraneantes y turistas sobre todo en la época estival.

Tras la inauguración, que tuvo lugar este jueves por la tarde, el comercio ya se encuentra plenamente operativo en horario ininterrumpido de nueve de la mañana a nueve de la noche. El evento de apertura congregó a más de medio centenar de vecinos que acudieron a conocer las nuevas instalaciones.

El empresario Salvador Martínez explica que se trata de un supermercado totalmente reformado y modernizado con una superficie aproximada de unos 100 metros cuadrados.

Martínez comenta que el modelo de negocio es de libre servicio con gran variedad de productos desde alimentación hasta higiene y limpieza.

"Mi idea es trabajar, quise emprender en esta zona después de que el antiguo dueño me ofreciera llevarlo", señala Martínez, quien se muestra ilusionado por este nuevo reto laboral con el que apuesta por revitalizar el comercio de proximidad en el Barrio de la Concepción.