APC
El edificio de Sesticarsa albergará la Policía Portuaria y el Archivo Histórico del Puerto
Se triplicará la superficie del inmueble, ubicado en el Muelle de San Pedro, y se conectará a la red de saneamiento y alumbrado
Una nueva vida para la sede de Sociedad Estatal de Estiba Y Desestiba del Puerto De Cartagena S.A. (Sesticarsa), que quedó en desuso en 2019. La Autoridad Portuaria de Cartagena ha sacado a contratación la redacción del proyecto y asistencia técnica para las obras de reforma y ampliación de esta construcción.
El objetivo es que el inmueble se destine íntegramente a las dependencias de la Policía Portuaria y el Archivo Histórico, en una actuación estratégica destinada a reforzar los servicios esenciales del puerto y mejorar las condiciones de trabajo del personal.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández, resaltó que "vamos a multiplicar por tres la superficie del edificio de Sesticarsa, con una reforma que cubrirá las necesidades operativas y administrativas del departamento de Policía Portuaria, así como, un espacio para el Archivo Histórico que contará con nuevas dotaciones y servicios para seguir poniendo en valor a una institución que el año pasado cumplió su 150 aniversario en un puerto con 3.000 años de historia".
Esta actuación se integra en las acciones de modernización y adecuación de edificios existentes con el objetivo de responder a las necesidades actuales de reubicación de personal y departamentos, así como de dotar al puerto de espacios más funcionales y adaptados a los servicios que presta a día de hoy.
El proyecto contempla la ampliación del edificio anexo al antiguo inmueble de Sesticarsa, ubicado en el Muelle de San Pedro, incluyendo la urbanización de la parcela y la conexión de todos los servicios necesarios como energía, comunicaciones, saneamiento, control de accesos o alumbrado, entre otros. Asimismo, se incorporarán instalaciones específicas orientadas al bienestar y operatividad del personal que se ubique en estas instalaciones.
Las obras permitirán reforzar la seguridad y capacidad operativa de la Policía Portuaria; la mejora de los espacios de trabajo y servicios para el personal; la gestión eficiente de los recursos administrativos e históricos del puerto; así como, la modernización de instalaciones clave para el funcionamiento diario.
El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 333.480,84 euros, con impuestos incluidos, y un plazo estimado de ejecución de 21 meses.
La actuación forma parte del plan de inversiones de la APC, "reafirmando su compromiso con unas infraestructuras portuarias modernas, seguras y preparadas para responder a las necesidades de sus trabajadores y servicios esenciales".
