Más de 3.400 nuevos vehículos y un incremento recaudatorio de casi 2 millones de euros: Cartagena comienza a cobrar el 'sello' del coche

El Ayuntamiento de Cartagena, a través del Órgano de Gestión Recaudatoria (OAGRC), ha puesto al cobro en período voluntario de pago, desde el 2 de febrero hasta el 31 de marzo, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, que consta de un total de más de 164.000 vehículos, por un importe superior a los 14 millones de euros.

Con respecto al año anterior el padrón de vehículos puesto al cobro en el ejercicio 2026 presenta un incremento en vehículos de 3.422 unidades y en más de 1.803.576,54 euros.

En el padrón de vehículos de 2026 figuran, bonificaciones y exenciones por un importe de algo más de 930.000 euros, principalmente por discapacidad en 5.113 unidades, agrícolas en 2.444 unidades, y por antigüedad en 1.538 unidades. Sin embargo, el Gobierno local, encabezado por Noelia Arroyo, elimina las bonificaciones a híbridos y eléctricos que si se aplicaron hasta el pasado año. En concreto en 2025, 2.352 coches recibieron esta bonificación.

Formas de pago

El Ayuntamiento ha dispuesto varias formas de pago del impuesto de vehículos, que se podrá realizar por:

- Pago telemático a través de la Sede Electrónica del OAGRC con tarjeta bancaria o Bizum.

- En cualquier oficina o cajero automático de las siguientes entidades colaboradoras: Cajamar, Caixabank, Banco de Sabadell.

- En las oficinas de Correos.

- Plan de Pago Personalizado, sin devengo de intereses, mediante las fórmulas establecidas en la WEB del OAGRC a través de su Sede Electrónica

- Desde el teléfono móvil usando el código QR que figura en el recibo.

Noticias relacionadas

- Domiciliaciones en las cuentas bancarias correspondientes y realizadas hasta el 31 de enero.