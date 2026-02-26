Barrios
Torralba lleva al Pleno la mejora urgente de infraestructuras, seguridad vial y servicios básicos en San Félix y Las 600
Sí Cartagena defiende que se trata de iniciativas solicitadas por los propios vecinos que buscan soluciones concretas, viables y urgentes para mejorar el día a día de los residentes
El grupo municipal Sí Cartagena defenderá este jueves dos mociones en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Cartagena, centradas en la mejora urgente de infraestructuras, seguridad vial y servicios básicos en los barrios de San Félix y Barriada Virgen de la Caridad, conocida como Las 600.
El portavoz municipal, Juan Pedro Torralba Villada, señala que “no hablamos de promesas futuras ni de planes a largo plazo, sino de problemas reales que los vecinos sufren cada día y que requieren actuaciones inmediatas por parte del Gobierno local”.
En San Félix, la iniciativa reclama completar medidas de calmado del tráfico pendientes, instalar nuevos resaltos en la vía principal y mejorar la visibilidad nocturna de la señalización vial, además de atender deficiencias detectadas en las aceras, la iluminación, el asfaltado y el mantenimiento urbano.
Torralba resalta que "los vecinos llevan años esperando actuaciones comprometidas que aún no se han materializado”.
La segunda moción se centra en Las 600, donde el grupo municipal propone instalar resaltos en calles próximas a zonas escolares y deportivas, reparar alumbrado público, actuar sobre raíces de árboles que están dañando aceras y viviendas, mejorar jardines, renovar espacios públicos y rehabilitar el local social.
“La situación evidencia un abandono prolongado que afecta a la seguridad, la convivencia y la calidad de vida del barrio”, afirma el portavoz.
Desde Sí Cartagena insisten en que ambas propuestas responden a demandas vecinales trasladadas directamente a la formación y buscan soluciones concretas, viables y urgentes para mejorar el día a día de estos barrios.
