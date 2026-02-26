La prohibición de acceder a dependencias municipales de Cartagena con burka incendia el Pleno

Si hay un tema capaz de desatar una guerra sin cuartel entre los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Cartagena es la inmigración. Esta discusión sube aún más de tono si se mezcla con otra polémica vertiente, el feminismo.

Fue el líder local de la formación de Abascal, Gonzalo López Pretel, quien prendió un fuego al que posteriormente se encargó el portavoz socialista, Manolo Torres, de echar gasolina para acabar en una discusión en la que se lanzaron versículos de la Biblia como "en una clase de catequesis".

La moción en sí defendida por el portavoz de Vox, que salió adelante con los votos del Gobierno local, solicita establecer, en el ámbito de las dependencias municipales, una condición funcional de acceso y uso consistente en la necesidad de permitir la identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de la identidad.

Si bien López Pretel comenzó su intervención hablando de que "nuestros barrios y pueblos son cada día más irreconocibles: lugares hostiles donde se habla otro idioma, se siguen otras normas y la inseguridad campa a sus anchas, barrios donde no hay ni rastro de España; donde culturas del todo incompatibles con la nuestra se imponen y expulsan a los españoles de sus hogares de siempre, no-go zones donde impera la ley islámica y los extranjeros han impuesto su mundo en nuestro mundo, sus costumbres a nuestras costumbres, su forma de vida a la nuestra".

Con esta afirmación ya dejó entrever el portavoz de Vox por donde iba su postura, aunque por su había dudas en el salón de plenos, se refirió a "prendas sin arraigo en España que cubren total o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico".

Por su parte, Torres empezó su discurso respondiendo al "numerito" de López Pretel señalando que "otra vez vienen a salvar Cartagena de un problema que solo existe en sus grupos de Telegram. Y otra vez les pasa lo mismo: la realidad jurídica les desmonta el chiringuito".

Pues la formación socialista había solicitado antes de la sesión un informe de la secretaria del Pleno, Adelia Rodríguez Arribas, para determinar el encaje jurídico de la iniciativa de Vox.

Torres cuestionó que "con esta moción están utilizando los derechos de las mujeres como un mero vehículo para implantar sus ideas racistas e islamofóbicas".

"No pueden ustedes usar el Ayuntamiento como laboratorio ideológico. No pueden recortar derechos fundamentales a golpe de moción. Y no pueden disfrazar prejuicios de seguridad jurídica", exclamó el portavoz socialista, quien finalizó su intervención lanzando un dardo al edil del partido verde, asegurando que "quizás debería usted dejarse de cuestiones de gran política, para centrarse en la pequeña y gestionar algo sus concejalías que eso es realmente lo que necesita nuestro municipio".

Servicios jurídicos municipales

Asimismo, en el texto aprobado se encomienda a los servicios jurídicos municipales la redacción y aprobación de una norma interna de uso de las dependencias municipales que desarrolle esta regulación, garantizando su publicidad, claridad y correcta aplicación, y que incluya que se considere ocultación integral del rostro aquella producida por prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial de la persona, incluyendo, a título meramente enunciativo, el niqab, el burka u otras prendas similares de efecto equivalente; que no se permita el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro, siendo esta condición aplicable con carácter general, y con independencia del origen, motivación o significado de la prenda; que queden excluidos de la aplicación de esta regulación los supuestos debidamente acreditados por razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral; y que esa regulación no se aplique a la vía pública, y no se extiende a símbolos o prendas que no oculten el rostro, siendo la norma objeto de publicidad suficiente en accesos y canales municipales.