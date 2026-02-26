Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Pleno de Cartagena reclama bonificaciones fiscales para sostener la industria química

La Corporación municipal pide que Cartagena sea declarada zona industrial preferente para captar fondos de reindustrialización, en línea con la estrategia de la Unión Europea de autonomía industrial y transición energética

Los representantes municipales junto a los trabajadores de las empresas auxiliares de Sabic este lunes

Los representantes municipales junto a los trabajadores de las empresas auxiliares de Sabic este lunes / A.C

Juana Martínez

El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado una declaración institucional de apoyo a los trabajadores de las empresas auxiliares vinculadas al complejo industrial de Sabic en La Aljorra, un colectivo que el Consistorio considera clave para sostener el tejido productivo del municipio y la estabilidad laboral de cientos de familias.

En el texto, la Corporación municipal subraya el peso estratégico de la industria química y de su red de contratas en Cartagena, al entender que el impacto no se limita al empleo directo, sino que afecta a toda la cadena de valor, la capacidad tecnológica instalada y la competitividad del territorio.

Entre las principales peticiones, el Ayuntamiento insta a las administraciones superiores a habilitar mecanismos fiscales extraordinarios, con bonificaciones e incentivos para reducir los costes fijos de producción y contribuir así al mantenimiento de la actividad industrial.

Asimismo, reclama que Cartagena sea considerada zona industrial preferente para captar fondos de reindustrialización, en línea con los planes estratégicos de la Unión Europea sobre autonomía industrial, transición energética y refuerzo de capacidades productivas.

La declaración también defiende que, en el marco de los convenios del sector, se garantice el respeto a la antigüedad como elemento de estabilidad laboral para los trabajadores de las auxiliares. Y propone estudiar la reconversión de áreas del complejo industrial que ya han cesado su actividad para atraer industrias afines, aprovechando infraestructuras y conexiones logísticas existentes.

Por último, tal y como se anunció este lunes en una reunión entre los portavoces municipales y los representantes de los trabajadores de la empresa auxiliar se pone a disposición de los afectados de unidades municipales de apoyo social, laboral y psicológico, que podrían activarse de forma inmediata a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo y los Servicios Sociales.

La Corporación cierra su posicionamiento con un llamamiento a la unidad de acción entre administraciones y agentes económicos y sociales para dar certidumbre a los trabajadores y sus familias.

