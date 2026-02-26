Todo lo que debes saber para participar en la Ofrenda Floral a la Virgen de la Caridad en Cartagena

Queda abierta la inscripción para participar en la tradicional Ofrenda Floral a la Santísima Virgen de la Caridad, Patrona de la ciudad cartagenera, que se celebrará el 27 de marzo a las 17:00 horas con motivo del Viernes de Dolores.

Se trata de uno de los actos más especiales y emotivos para Cartagena, una tarde en la que barrios, diputaciones, cofradías, hermandades, asociaciones y vecinos caminan unidos para honrar a quien consideran su madre y protectora.

Inscripciones

Las inscripciones se pueden realizar tanto a título personal como por parte de asociaciones y colectivos. La hoja de inscripción, que se encuentra en la página web del Ayuntamiento de Cartagena, se deberá presentar antes del 18 de marzo en el Área de Festejos a través del correo electrónico: concejala.festejos@ayto-cartagena.es o a través del teléfono: 968 12 88 52 / 968 12 88 00 (extensiones 8271, 8429, 8403).

Una vez finalizado el plazo, Festejos publicará en la web municipal el orden del desfile, donde quedarán distribuidos los distintos grupos y bandas de música participantes. Las personas inscritas individualmente formarán parte de un mismo grupo que se situará al final del desfile.

Desfile de la Ofrenda Floral a la Virgen de la Caridad 2025 / Felipe G. Pagán / Ayuntamiento de Cartagena

Normas de participación

El Ayuntamiento de Cartagena anima a todos los participantes a lucir el traje cartagenero en sus distintas modalidades. Cada barrio o diputación es libre de portar su propio traje típico.

Se pide especial atención a detalles como el cabello, que debe ir recogido con lazo mantilla o ramillete, y al calzado, que debería ser acorde al traje. También se pide que cada participante debe llevar su propio ramillete de flores para depositarlo en los escudos de la fachada de la Iglesia de la Caridad y se prefiere evitar cestas de flores debido al reducido espacio en el interior de la Basílica.

Recorrido

El desfile partirá a las 17:00 horas desde la Plaza del Ayuntamiento, pasando por la Calle Mayor, Plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Calle Santa Florentina, Calle del Parque, Plaza López Pinto, Calle Serreta y llegada a la Basílica de la Caridad.