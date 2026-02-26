Isaac Peral, grabado en hormigón para la eternidad junto a su casa en Cartagena

La Casa Museo de Isaac Peral, que abrirá sus puertas este año en el callejón Zorrilla de Cartagena, tendrá en sus inmediaciones un monolito de hormigón con la imagen de Isaac Peral y su emblemático submarino, con cuyo invento protagonizó una página imprescindible para comprender la Historia, gracias a una donación particular.

La pieza ha sido realizada por José Miguel González Campillo, empleado municipal del Ayuntamiento de Santomera, de forma artesanal con una técnica en la que ha empleado más de dos semanas. El monolito, que tiene 185 centímetros de alto por 87 de ancho y once de grosor, ha permanecido unos ocho años en su taller, hasta que ahora con la puesta en marcha del museo dedicado al inventor, que se incluirá en la red de Cartagena Puerto de Culturas, se ha decidido a donarlo al Ayuntamiento de Cartagena.

"Quería hacer monolitos y buscando ideas para comenzar, se me ocurrió que no había nada más representativo para la Región de Murcia que por ejemplo Isaac Peral, que es conocido mundialmente", explica el autor, quien añade que además al elegir la figura de Peral tenía que trabajar con imágenes antiguas, lo que fue "un poco reto", pero "me salió bien y me gustó".

Para crear esta imponente obra, González ha usado la técnica de 'Fotograbado en hormigón y acero corten' con la que ha conseguido grabar para la posteridad la imagen de Peral sobre casi media tonelada de hormigón.

El proceso de creación del monolito consta de varias fases, pues primero hay que grabar la imagen sobre una tabla de madera para sacar un molde y luego darle un tratamiento específico de silicación al hormigón, para que cuando el material este preparado darle los pigmentos y el silicato para que esos pigmentos se queden fijos y unidos al hormigón prácticamente de por vida.

El silicato impide que el hormigón se sulfate, impidiendo así que penetre el agua y oxide las armaduras. Asimismo, la pieza ha sido sometida a un tratamiento hidrófugo especial con el fin de preservarlo de las inclemencias meteorológicas, dado que va a estar a la intemperie.

Ahora planea elaborar otro sobre Juan de la Cierva, el murciano que inventó el autogiro.

El Consistorio tiene intención de instalar la escultura en la vía pública, si bien el lugar exacto está todavía por definir, será en las inmediaciones número 3 del callejón Zorrilla. Con su ubicación cerca de la vivienda se pretende llamar la atención de quien transite por la zona, sobre la existencia de la casa natal del personaje que diseñó y convirtió en realidad el primer submarino torpedero de la historia y que logró alcanzar con su invento las más altas cotas de popularidad en la España de los últimos lustros del XIX.

La creación de estas obras escultóricas es una afición para González que desarrolla en su tiempo libre, "porque me gusta. Lo hago porque me gusta, es una cosa que no hace todo el mundo, es un trabajo fuera de lo común".

El autor señala que su formación en esta materia es totalmente autodidacta, "buscando por internet y viendo trabajos", haciendo hincapié en los grabados de este estilo que se utilizan mucho en países como Alemania, donde "sí que hay casas fuertes que lo hacen y como aquí en España no había mucho, pues probé".

Identidad visual del museo

A principios de este mes la Junta de Gobierno Local aprobó la identidad visual corporativa que representará el Museo Casa Natal de Isaac Peral.

La identidad gráfica, diseñada por la empresa adjudicataria del proyecto de musealización, Rocamora Diseño y Arquitectura, y creada por el especialista Diego Lizán, se articula en torno a un elemento central: el retrato del ilustre inventor cartagenero con el objetivo de humanizar la figura de Peral, presentándolo como el genio de la ingeniería naval que creó el submarino y también como un hombre familiar, estudioso y fiel a sus principios.

Con la aprobación de esta imagen de marca, el Ayuntamiento podrá proceder a la producción de la señalética del museo, así como a la elaboración de los materiales de difusión y promoción.

Noticias relacionadas

Las obras de rehabilitación de la casa natal ya han finalizado y los trabajos de musealización se encuentran en su fase final. El futuro museo contará con colecciones cedidas por la propia familia de Isaac Peral y por particulares, permitiendo a cartageneros y turistas conocer en profundidad la vida y el legado de uno de los personajes más relevantes de la historia científica de España.