Cartagena emite un bando municipal instando a los propietarios de los solares a eliminar los rastrojos para evitar incendios e insalubridad

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, dictó este jueves un bando de eliminación de rastrojos con el objeto de garantizar la salubridad pública, prevenir situaciones de emergencia y mantener las condiciones de decoro urbano.

El documento explica como el aumento de las temperaturas tras una temporada de lluvias favorece el crecimiento rápido de la vegetación, aumentando el riesgo de incendios y la proliferación de plagas, de ahí la necesidad de lanzar un llamamiento a la responsabilidad colectiva para la protección del entorno, con especial atención a zonas de alta sensibilidad ambiental como es el litoral y la ribera del Mar Menor.

Con base a esta premisa, y como parte de las atribuciones de Alcaldía, el bando dispone que, en primer lugar, los propietarios de solares, parcelas y terrenos urbanos deberán limpiarlos y mantenerlos mediante el desbroce y retirada de residuos para evitar la acumulación de maleza, restos vegetales o cualquier elemento que afecte a la seguridad, salubridad y ornato público, y con ello los malos olores y la propagación de plagas.

En segundo lugar, establece que esas labores de limpieza y desbroce deberán ajustarse a la normativa urbanística y ambiental vigente, quedando expresamente prohibida la eliminación de vegetación protegida.

Por lo que respecta a los terrenos forestales colindantes con edificaciones, recoge el bando que en ellos deberán realizarse los tratamientos selvícolas necesarios sobre la vegetación potencialmente combustible para reducir el riesgo de incendios. A estos efectos, se atenderá a la faja perimetral de 30 metros de anchura, libre de vegetación seca y con la masa arbórea aclarada.

Para finalizar, se solicita la colaboración ciudadana para el cumplimiento de estas obligaciones, señalando que su inobservancia o incumplimiento dará lugar a la adopción de las medidas administrativas oportunas, incluida, en su caso, la ejecución subsidiaria a cargo del propietario, así como la incoación del correspondiente expediente sancionador.

Este mismo jueves el Pleno municipal dio luz verde por unanimidad a una iniciativa del edil de MC Enrique Pérez Abellán en la que se exige que el Gobierno local ponga en marcha con el tiempo suficiente, y a medida que se vaya secando la vegetación, las labores necesarias para extremar las precauciones junto a infraestructuras como carreteras, caminos, solares, alrededores de urbanizaciones y viviendas, eliminando vegetación y suciedad que pueda propagar un incendio, dejando una zona de amortiguamiento.

Además, se insta al Ayuntamiento a reforzar su actuación contra la proliferación de malas hierbas, actuando en barrios, diputaciones y zonas rurales, priorizando zonas como aceras, alcorques, medianas, zonas adoquinadas, solares municipales y espacios públicos, garantizando condiciones adecuadas de limpieza, seguridad y salubridad.

De igual manera, se dará traslado a la Comunidad Autónoma de la necesidad de acometer la limpieza de todas aquellas cunetas, arcenes, y laderas de montes, entre otros, que son de su competencia.

Por su parte, el edil Infraestructuras, Diego Ortega, respondió que el Consistorio ya trabaja en esta línea, ya que desde Bomberos se está llevando a cabo una campaña informativa en coordinación con las Juntas Municipales y desde Sanidad se tramitan expedientes de insalubridad para obligar a los propietarios a limpiar sus solares y en caso de no hacerlo se ejecutan estos trabajos de forma subsidiaria. Sanidad abrió el pasado año 539 expedientes instando a la limpieza de solares.