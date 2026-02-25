Planean un cementerio multiconfesional en Cartagena como ampliación de San Antón

El Ayuntamiento ha sacado a exposición pública por plazo de 20 días el proyecto presentado por un promotor privado para crear un cementerio multiconfesional, que sería el primero del muncipio, junto al camposanto de San Antón, uno de los cuatro municipales de Cartagena.

Según explicaron fuentes municipales se trata de un trámite de carácter ordinario sobre un proyecto que data de hace años y cuyo proceso ha llegado al momento de exposición pública.

La propuesta del promotor es crear un cementerio multiconfesional y para ello solicita el uso excepcional de unos terrenos que no estaban clasificados para permitir su uso como campo santo, en concreto actualmente están definidos como suelo rústico.

La parcela, de 16.787 metros cuadrados, linda al noreste con el cementerio de San Antón, por lo que el proyecto se plantea como un recinto anexo, aunque con acceso diferenciado, por lo que se podría considerar una ampliación del actual camposanto.

El promotor, Ahmed Jbara El Hannach, considera necesario ejecutar esta iniciativa debido a la creciente demanda de enterramientos de población magrebí en Cartagena y alrededores, además de permitir dar cabida a otros cultos no cristianos.

El diseño que ha presentando ante el Consistorio incluye una zona de aparcamiento de unos 1.000 metros cuadrados con 22 plazas, dos de ellas accesibles, zonas de mantenimiento, administración, aseos y cafetería, además de enterramientos mediante fosas y un crematorio para objetos procedentes de limpieza de sepulturas, no para restos humanos.

El acceso rodado y peatonal se plantea por un camino de titularidad pública, en parte de tierra y en parte asfaltado, con sentido único.

Según el promotor está previsto una inversión de 1,5 millones de euros y calcula entre 50 y 70 empleos durante la obra, que duraría entre 10 y 14 meses, más al menos tres puestos estables una vez comience a funcionar.

Cabe recordar que en junio del pasado año el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Cartagena reconoció el derecho de la comunidad musulmana a disponer de parcelas en el cementerio municipal de Cartagena para el enterramiento de personas fallecidas conforme a sus ritos religiosos.

La resolución judicial estima el recurso presentado por la Comunidad Islámica Afamuca de Cartagena contra la inactividad del Ayuntamiento de Cartagena, que no respondió a la solicitud presentada el 7 de octubre del año 2024.

El equipo de Gobierno dio pie a que un tribunal le obligue a cumplir la legislación vigente y conceder una zona con suficientes parcelas en el cementerio municipal destinada a enterramientos islámicos, conforme a sus ritos religiosos.