Tribunales
Denuncian al Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma por el incendio del Hospital Santa Lucía
La 'Mesa por Cartagena' exige responsabilidades por los materiales empleados en la construcción del complejo
Con las imágenes del principal complejo hospitalario del municipio en llamas aún en la retina de los cartageneros, la 'Mesa por Cartagena, representada por la Asociación Origen exige responsabilidades por el incendio que el pasado año calcinó la fachada y varias dependencias del Hospital General Universitario Santa Lucía en Cartagena.
Este lunes presentaron una denuncia contra el Ayuntamiento de Cartagena, la Consejería de Sanidad, la Comunidad Autónoma y la empresa pública Giscarmsa por presuntos delitos de uso de materiales de construcción defectuosos que ponen en peligro la seguridad de las personas tipificado, según lo tipificado en los artículos 316 y 325 del Código Penal.
Según recogen en la denuncia, la obra del Santa Lucía, inaugurado en 2011, fue adjudicada a una Unión Temporal de Empresa formada por Fomento de Construcciones y Contratas e Infraestructuras Terrestres S.A, siendo el proyecto impulsado por la empresa pública Giscarmsa.
A su entender en la obra "fueron utilizados materiales defectuosos y que no eran apropiados para dicha construcción", para argumentar esta afirmación aportan un informe técnico elaborado por un arquitecto.
Asimismo, recogen en su exposición de los hechos que "por motivo de la utilización de dichos materiales tal y como manifestaron públicamente tanto el jefe de bomberos de Cartagena como incluso reconoció el mismo Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia en medios de comunicación, que dicho material con el que se construyo fue prohibido para uso hace años, y que dicho material es el que provocó la rápida propagación de dicho incendio".
"El 26 de noviembre de 2025, dicho Hospital se prendió fuego, aún desconociendo el motivo exacto sin ser meras especulaciones, el cual al incendiarse puso en riesgo la vida de miles de personas, por su deficiente construcción en el uso de materiales, no habiendo ocurrido una tragedia por el factor suerte de la cercanía del parque de bomberos", señalan.
Por estos motivos, solicitan ante el juzgado que admita a trámite la denuncia formulada contra el Ayuntamiento de Cartagena, la Consejería de Sanidad, la Comunidad Autónoma y la empresa pública Giscarmsa.
Asimismo, piden que se instruyan varias diligencias como que se le tome declaración al perito que ha elaborado el informe que han presentado, que se solicite al Ayuntamiento de Cartagena un informe sobre la construcción e informes técnicos de inspección de la construcción de Hospital Santa Lucia y que se solicite lo mismo a la Comunidad Autónoma.
El PSOE exige unidades de Psiquiatría para niños y jóvenes en el Santa Lucía
El concejal socialista Pedro Contreras denuncia que el Santa Lucía carece de unidades de atención psiquiátrica para niños y adolescentes hasta los 20 años, lo que hace que los menores tengan que ser trasladados a la Arrixaca cuando necesitan ser hospitalizados, mientras que los jóvenes lo hacen en la planta de adultos, "donde las condiciones no son las más adecuadas para su tratamiento".
Los socialistas reclamarán en el próximo Pleno Municipal que en el Hospital de Santa Lucía se habilite una unidad con jardín y espacio para práctica deportiva para atender a jóvenes de entre 16 y 20 años que requieran atención psiquiátrica y otra unidad dotada de los medios y las condiciones necesarias para los menores que requieran tratamiento psiquiátrico.
"La Asamblea Regional aprobó hace casi un año una moción de mi compañera María Soledad Sánchez exigiendo estas unidades, pero el Gobierno del PP no ha hecho absolutamente nada ante el silencio cómplice de la alcaldesa, Noelia Arroyo. La realidad ha demostrado que la Estrategia de Salud Mental anunciada en 2023 por la alcaldesa y el presidente del Gobierno regional, ambos del PP, era solo un anuncio, ya que de las 208 plazas prometidas hasta 2026, sólo se han creado 49 en toda la Región. Es decir, una de cada cuatro. Y tampoco se ha construido el segundo centro de salud mental que prometieron a bombo y platillo", destacó Contreras.
Desde el PSOE también reclaman que se contrate a más profesionales, tanto psicólogos como psiquiatras, así como la incorporación de psicólogos generales sanitarios en Atención Primaria.
