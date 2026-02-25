La Comunidad retira casi un 60% más de biomasa del Mar Menor este enero que en años anteriores

El dispositivo permanente de recogida de biomasa en el Mar Menor, gestionado por la Comunidad Autónoma ha retirado durante este mes de enero más biomasa de la habitual para estas fechas, alcanzándose la 1158 toneladas.

Asimismo, se ha registrado un ascenso de entre el 60% y el 50% con respecto a los mismos periodos de años anteriores durante el primer mes de 2026, mientras que en lo que llevamos de febrero ya se han retirado 535 toneladas.

Para la Comunidad Autónoma estos datos continúan reflejando la elevada producción de biomasa detectada tras los periodos de lluvias del pasado año. Precisamente durante el año 2025, las brigadas de la CARM, retiraron 8.821 toneladas de biomasa, lo que supone, un incremento del 25 % respecto al año anterior.

Las brigadas de retirada de biomasa de la Comunidad Autónoma están conformadas por 70 personas que trabajan a diario, sobre todo en las zonas más afectadas del Mar Menor como Los Alcázares y Los Urrutias. Si bien este trabajo continúo no ha impedido que algunos vecinos de Los Urrutias muestren su malestar por el estado de las playas de la zona en redes sociales.

Desde la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, encabezada por Juan María Vázquez, recuerdan que la entrada de agua al Mar Menor se ha quintuplicado en lo que llevamos de año hidrológico, que comenzó el 1 de octubre hasta alcanzar los 6,40 Hm³, frente a los 1,10 Hm³ registrados en el mismo periodo del año pasado.

Además, durante el invierno debido a las altas presiones, el nivel del agua baja, dejando al descubierto zonas que normalmente están cubiertas por el agua, lo que forma parte de un proceso característico del Mar Menor.

Asimismo, desde el Ayuntamiento de Cartagena señalaron que los operarios municipales están realizando los trabajos de remangado de la arena en las diferentes zonas del litoral del Mar Menor, pues son estas labores para las cuales el Consistorio tiene competencias.

Noticias relacionadas

Un proyecto presentado el pasado año por la Comunidad Autónoma investigó si se pueden aprovechar las toneladas de biomasa que se están retirando del Mar Menor y convertirlas en un recurso útil, como abono, ya que hasta el momento, el único destino de esta acumulación excesiva de algas y otros organismos pequeños (por la presencia de nitratos y fosfatos) era el vertedero a través de un gestor autorizado.