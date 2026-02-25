Cartagena busca proteger la fauna y flora urbana a través de un atlas elaborado por los vecinos

El Ayuntamiento de Cartagena participa en la elaboración del “Atlas de las especies de Flora y de Fauna de la ciudad de Cartagena”, un proyecto que invita a la ciudadanía a colaborar en el conocimiento y protección de la naturaleza presente en el entorno urbano y periurbano del municipio.

La iniciativa parte de una realidad clara: aunque solemos asociar la conservación de la biodiversidad a espacios naturales poco transformados, las ciudades también albergan una riqueza biológica significativa que, en muchos casos, está infravalorada.

Cartagena, con una superficie municipal de 558,3 km² y un 20,56 % de su territorio protegido, constituye un enclave estratégico para el estudio y la conservación de la biodiversidad.

El municipio se sitúa entre dos grandes espacios naturales protegidos: la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán y el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, lo que refuerza la importancia de mantener ecosistemas urbanos saludables que favorezcan la conectividad ecológica entre áreas más silvestres.

Un proyecto científico con participación ciudadana

El Atlas está financiado por la Autoridad Portuaria de Cartagena y se desarrolla en el Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia, a través del grupo de investigación E065-03 'Ecosistemas Mediterráneos'.

El objetivo es crear una herramienta rigurosa, actualizada y accesible que permita conocer qué especies de flora y fauna están presentes en la ciudad, dónde se localizan y cómo evolucionan en el tiempo. Esta información será clave para orientar la gestión ambiental urbana y fomentar una ciudadanía más informada y comprometida.

El proyecto solicita la colaboración de vecinos y vecinas para comunicar la detección de flora urbana y periurbana, vertebrados como aves, mamíferos, reptiles o anfibios, entre otros.

Cada aportación contribuye a construir una base de datos colectiva que permitirá elaborar un atlas de distribución basado en observaciones reales dentro del municipio.

La vía principal de participación es un formulario de Google, donde las personas colaboradoras pueden incluir:

Ubicación de la observación

Imagen (si se dispone de ella)

Descripción de la especie observada

También se pueden enviar observaciones por correo electrónico atlascartagenaflorayfauna@gmail.com y, para quienes deseen una participación más activa, a través de la plataforma iNaturalist.

En un contexto de creciente urbanización, los ecosistemas urbanos desempeñan un papel esencial. La vegetación en la ciudad mejora la calidad del aire, reduce el efecto 'isla de calor' y proporciona hábitats para numerosas especies. Conocer y proteger esta biodiversidad no solo beneficia al medio natural, sino también a la calidad de vida de la ciudadanía.

El 'Atlas de las especies de Flora y de Fauna de la ciudad de Cartagena' representa, por tanto, una oportunidad para redescubrir la naturaleza que convive con nosotros y convertir a la población en protagonista activa de su conservación.