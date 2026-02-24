El representante de Mutares esquiva los piquetes de los trabajadores de Sabic en Cartagena

Una fecha marcada en rojo en el calendario. Este martes los trabajadores de Sabic esperan conocer por fin las intenciones del fondo alemán Mutares, que está en pleno proceso de compra de Sabic, pues cuando se anunció la adquisición de la compañía también lo hizo la intención de cerrar la planta Lexan 1 de La Aljorra.

Desde las ocho de la mañana cientos de trabajadores se concentraban a las puertas de la factoría para recibir tanto a los representantes de Sabic como de Mutares. Si bien el enviado de la empresa alemana esquivó los piquetes de los trabajadores llegando sobre las siete y media de la mañana en taxi al complejo. Sin embargo, los ejecutivos de Sabic sí fueron increpados por los trabajadores a su llegada a la planta.

La reunión entre el Comité de Empresa y los representantes de Mutares comenzará sobre el mediodía, siendo este encuentro clave para conocer el fututo de la factoría una vez el fondo alemán se haga con el control del complejo del que dependen más de 300 empleos directos y entre 2.000 y 3.000 indirectos.

Tal y como dejaron claro el pasado 3 de febrero en una multitudinaria manifestación que recorrió las calles del centro de Cartagena, "nuestro objetivo sigue siendo claro y firme: luchar por la continuidad de la actividad y la defensa de todos los puestos de trabajo".

En el caso de que no fuera posible garantizar la viabilidad industrial, "trabajaremos con la misma determinación para proteger a las personas, sus derechos y las mejores condiciones posibles".

Este lunes el diputado nacional por la Región de Murcia Juan Luis Pedreño logró el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios del Congreso, con las abstenciones de PSOE y EH Bildu, para impulsar una respuesta conjunta frente al desmantelamiento de la planta de plásticos de La Aljorra y defender el mantenimiento de los puestos de trabajo.

La iniciativa aprobada insta al Gobierno central a implicarse de forma coordinada con el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Cartagena para promover una reunión urgente con el Gobierno de Arabia Saudí, activar acciones diplomáticas en defensa de los intereses nacionales y garantizar tanto la protección social de los trabajadores como la competitividad de la fábrica y el mantenimiento del empleo.

Asimismo, el Consistorio mostró ayer su total disposición a movilizar todos los mecanismos a su alcance para respaldar a las empresas auxiliares de Sabic que dependen de la actividad del complejo industrial de La Aljorra, durante una reunión, mantenida entre la alcaldesa, Noelia Arroyo, los portavoces de los grupos municipales PP, MC, VOX, PSOE y Sí Cartagena y los representantes de las compañías Serveo, Siemsa, Cymi y Air Liquid, y de los sindicatos STR, CCOO y UGT.

Atendiendo a sus peticiones, la administración local pondrá a disposición de los trabajadores un canal de comunicación directo y continuo con la Agencia de Desarrollo Local y Empleo para ofrecer asesoramiento y recursos laborales, y, por otro, un servicio de apoyo psicológico, como han solicitado.