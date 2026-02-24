La indemnización a los promotores de El Vivero supone cerca del 20% del presupuesto de Cartagena en 2026

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, compareció este lunes junto a la edil Isabel García para valorar la resolución judicial relativa a los terrenos de El Vivero y sus consecuencias económicas para el Ayuntamiento.

Giménez Gallo señaló que la resolución "preocupa y ocupa" a su grupo municipal "por el riesgo que supone para la estabilidad urbanística y financiera del municipio".

Sin embargo, a esta preocupación se le suma la falta de información porque "llevamos días solicitando los expedientes y lo que esperamos es una junta de portavoces extraordinaria con toda la información".

El líder de MC recordó que el problema se remonta décadas atrás, ya que "El Vivero viene de lejos, de unos terrenos ganados al mar en los años sesenta sobre los que había que tomar decisiones urbanísticas serias. Hoy nos encontramos con una indemnización de 54 millones de euros que no es un accidente, sino la consecuencia de una pésima gestión que llevamos años advirtiendo".

Giménez Gallo incidió en que con el recurso de apelación anunciado por el Ayuntamiento, "puede ser que no haya que pagar nada, pero también que se incremente hasta los 110 millones de euros".

Giménez Gallo acusó al Gobierno local de ocultar información relevante durante la tramitación urbanística. "Preguntamos expresamente por las consecuencias económicas de la desclasificación del suelo y se nos dijo que no generaría indemnizaciones. Hoy vemos la realidad. Ha habido ocultación consciente y deliberada", destacó.

"El gran problema urbanístico de Cartagena es el propio PP", hizo hincapié.

Por su parte, García detalló el impacto financiero de la resolución para las cuentas municipales. "Hace apenas dos meses ya advertimos que el presupuesto municipal se sostenía por los pelos. Esta indemnización equivale aproximadamente al 20% del presupuesto total del Ayuntamiento", desgranó, pues el presupuesto municipal para 2026 asciende a 288 millones de euros.

Intervención de Hacienda

Según García, el pago obligaría a adoptar medidas drásticas: "Más deuda, más presión fiscal y menos inversión. Habría que recortar gastos, subir impuestos y concertar nuevas operaciones de crédito, pagando intereses durante años".

La edil señaló además la delicada situación financiera municipal: "El Ayuntamiento cerró 2024 con déficit y tuvo que presentar un plan económico financiero para 2025 y 2026. El margen presupuestario es de apenas 44.600 euros. Una desviación de 54 millones compromete totalmente la estabilidad".

En este sentido, advirtió de posibles consecuencias mayores, ya que "no se puede descartar un escenario de intervención del Ministerio de Hacienda".

Giménez Gallo apostó por qué la solución pase por "calificar este suelo de El Vivero como equipamiento, tal y como ya defendimos en 2019, para que fuese una zona verde, un parque, un espacio para el disfrute de todos los cartageneros".

El portavoz de MC aseguró que Arroyo era consciente de esta situación desde hace tiempo, y considera su plan de "protección del Mar Menor" como el "plan contra el progreso y desarrollo del Mar Menor en Cartagena", añadiendo que "es incomprensible que se permita que las calles de Los Nietos se sigan degradando o que en lugares como Mar de Cristal o Los Urrutias no se puedan terminar las calles".

Asimismo, defendió que MC votó en contra del Plan General "por este tipo de riesgos, de los que viene advirtiendo desde hace tiempo".

"La alcaldesa tenía prisa por aprobarlo sin explicaciones. Ahora sabemos por qué. El plan viene con un lastre que puede hipotecar Cartagena durante años", aseveró, añadiendo que "el resto de grupos municipales que lo apoyaron deben dar explicaciones, porque este plan venía con trampa, como dijimos".

Giménez Gallo insistió en que la sentencia no será un caso aislado, "este no será el único pleito, hay más reclamaciones millonarias por parte de varias empresas en preparación por la desclasificación de suelos", tal y como adelantó La Opinión.