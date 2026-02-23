El local Bauhaus de Quitapellejos en Cartagena busca por segunda vez quien lo convierta en realidad

El Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado por segunda vez la licitación de las obras para la rehabilitación del local social del barrio de la Concepción, después de que el primer concurso público quedara desierto al no recibir ninguna oferta.

El contrato de para ejecutar la obra de Rehabilitación del local social y su entorno tiene un coste de 292.425,47 euros, sin contar los impuestos, que las empresas interesadas en realizar deberán de disminuir para hacerse con él. Las compañías interesadas tienen de plazo hasta el 10 de marzo para presentar sus ofertas. Los trabajos se desarrollarán durante unos ocho meses.

El proyecto, financiado con fondos europeos, se enmarca en la iniciativa municipal vinculada al programa LIFE Bauhausing Europe, con el que el Consistorio aspira a transformar este espacio en un referente de sostenibilidad, inclusión y cohesión vecinal. Esta iniciativa europea promueve la rehabilitación de espacios públicos bajo los principios de sostenibilidad, inclusión y estética.

La actuación responde a las demandas vecinales del Barrio de La Concepción, recogidas en el proceso participativo impulsado por el Consistorio dentro del proyecto comunitario europeo, siendo el objetivo es transformar el actual local social en un equipamiento abierto, inclusivo y resiliente, capaz de acoger actividades comunitarias, culturales, deportivas y sociales, y de actuar como dinamizador de la vida de barrio.

La actuación afecta al conocido centro social de Quitapellejos, como se conoce a este castizo barrio local, sede de la Asociación de Vecinos, con una superficie total de 1.655 metros cuadrados.

El inmueble tiene tres áreas principales: un salón de actos de gran capacidad, un edificio administrativo de dos plantas y una zona deportiva exterior, compuesta por pista polideportiva, vestuarios y aseos. Si bien el conjunto ha sido construido en distintas fases, lo que ha derivado en una falta de homogeneidad constructiva y funcional, por lo que en la actualidad, el edificio presenta deficiencias estructurales, energéticas, funcionales y de accesibilidad, para lo que se plantea una intervención integral que permita su actualización y adaptación a las necesidades actuales del barrio.

El nuevo proceso de contratación mantiene las líneas estructurales del proyecto ganador del concurso de ideas resuelto en diciembre de 2024, cuyo diseño corresponde al estudio de arquitectura Tramo, con sedes en Murcia y Madrid.

Tramo es una oficina fundada por Rosario Contreras Vicente, Víctor Pérez Sánchez y Álvaro Sánchez Olmedo, especializada en regeneración urbana y arquitectura sostenible.

La propuesta plantea una rehabilitación integral que convertirá el inmueble en un centro inclusivo y accesible, dotado de nuevos sistemas de climatización y espacios polivalentes.

Entre las medidas previstas figuran la instalación de paneles fotovoltaicos, un sistema de climatización por aerotermia y la renovación de carpinterías para optimizar la iluminación y ventilación natural.

Asimismo, se eliminarán las actuales barreras arquitectónicas mediante la incorporación de rampas, ascensores y señalética adaptada, con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal.

El diseño concibe el edificio como una extensión del espacio público, favoreciendo la conexión fluida entre el interior y el entorno urbano.

Huertos urbanos

Más allá del inmueble, el proyecto contempla la adecuación del entorno inmediato, con la creación de zonas verdes y huertos urbanos, así como actuaciones de renaturalización en la rambla y las faldas del Monte Atalaya para consolidarlas como corredores verdes con vegetación autóctona.

También se prevé la instalación de refugios para aves e insectos polinizadores y sistemas de captación y reutilización de agua de lluvia para riego.

En materia de movilidad, la iniciativa incluye la incorporación de carriles bici, la implantación de calles de prioridad peatonal bajo el modelo ‘naked streets’ y el estudio de una nueva línea de microbuses que conecte el barrio con otros puntos clave del municipio.

Si está convocatoria tiene éxito permitirá adjudicar los trabajos y desbloquear una actuación estratégica para revitalizar el barrio. Este proyeto va más allá de la intervención arquitectónica, aspirando a convertirse en motor de transformación social y ambiental en uno de los barrios más castizos del municipio.