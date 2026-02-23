Las empresas auxiliares de Sabic en Cartagena alertan del daño psicológico: "La incertidumbre está destrozando a los trabajadores"

El Ayuntamiento de Cartagena mostró su total disposición a movilizar todos los mecanismos a su alcance para respaldar a las empresas auxiliares de Sabic y a los más de 2.000 trabajadores que dependen de la actividad del complejo industrial de La Aljorra.

Así se ha acordado durante la reunión mantenida este lunes entre la alcaldesa, Noelia Arroyo, los portavoces de los grupos municipales PP, MC, VOX, PSOE y Sí Cartagena y los representantes de las compañías Serveo, Siemsa, Cymi y Air Liquid, y de los sindicatos STR, CCOO y UGT, en un contexto marcado por la incertidumbre ante la inminente venta de la planta al fondo de inversión Mutares.

Durante el encuentro, se puso de manifiesto la "dependencia muy directa y muy fuerte" que la industria auxiliar tiene respecto a la actividad principal de Sabic.

El delegado territorial del sindicato STR, que aglutina a las empresas auxiliares, Alfonso Martínez, agradeció alertó sobre la "situación muy grave" que atraviesan más de 2.000 familias, un daño que se extenderá al pequeño comercio y los servicios de la comarca.

Martínez puso el foco en el impacto psicológico que genera la falta de información, subrayando que "la incertidumbre es lo que está destrozando a los trabajadores", por lo que agradeció el ofrecimiento municipal de darles apoyo psicológico.

Por su parte, el responsable de UGT Metal, José Antonio García, subrayó la necesidad de que el apoyo institucional "no decaiga" y se mantenga la unión política en todas las administraciones.

García advirtió de que el impacto irá más allá de los empleos directos, afectando a hostelería, talleres y comercios, lo que generará "un daño muy difícil de paliar". Insistió en que el objetivo común debe ser lograr "la prórroga de actividad en la factoría" y su reconversión, en lugar de su desaparición.

Por su parte, el delegado de CCOO, Enrique Bruna, enmarcó el conflicto en "un proceso clásico de desindustrialización" y recordó que el fondo comprador "no tiene vocación industrial", por lo que defendió un plan de reindustrialización y plantas alternativas que absorban el empleo excedente.

Fondos europeos

Tal como se hizo previamente con los representantes de los trabajadores directos de Sabic, el Pleno del Ayuntamiento mantendrá una "posición firme y sin fisuras" en defensa de los puestos de trabajo y la actividad industrial en el complejo, expuso la primera edil.

El Consistorio exigirá a las administraciones estatal y regional una colaboración institucional "unánime" ante la empresa para que se garantice "la continuidad de la actividad y el mantenimiento de los puestos de trabajo", pues "es imposible que, si se produce el cierre, 2.000 empleos de manera directa se puedan absorber por parte del sector".

Arroyo mantuvo que el Ayuntamiento va a trabajar para que los fondos europeos destinados a la reindustrialización, como el Fondo Soberano y los planes específicos para alcanzar el 20% de cuota industrial marcado por Europa, lleguen a Cartagena.

Además, la regidora municipal trasladó a los asistentes el compromiso del Consistorio de activar "todas las herramientas y todos los mecanismos" disponibles para dar una respuesta inmediata a las necesidades más acuciantes de los trabajadores y sus familias.

Atendiendo a sus peticiones, la administración local pondrá a disposición de los trabajadores un canal de comunicación directo y continuo con la Agencia de Desarrollo Local y Empleo para ofrecer asesoramiento y recursos laborales, y, por otro, un servicio de apoyo psicológico, como han solicitado.