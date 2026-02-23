De 32 a 144 euros: El sello del coche sube hasta un 344% en Cartagena

El Gobierno Local, encabezado por Noelia Arroyo "ha dado un sablazo fiscal a los cartageneros con una subida del 'sello del coche' (IVTM) que llega hasta más del 340% en algunos casos", denunció el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres.

Según detalló Torres, "la realidad de las políticas de Arroyo está llegando a casa de todos los cartageneros en forma de recibo, ya que aunque mantengan el mismo coche que el año pasado, todos van a pagar más", asimismo hizo hincapié en que la subida es generalizada.

"Hay quienes el año pasado pagaron 32,37 euros y este año les ha llegado un recibo de 143,88 euros por el mismo coche. Son 111,51 euros más, un incremento del 344%. Es un absoluto despropósito y un castigo a quienes han apostado por vehículos híbridos o eléctricos, que emiten menos CO₂, contaminan menos y hacen menos ruido", explicó Torres.

Para el PSOE, lo más grave es el mensaje que lanza el Gobierno de PP y Vox, "ya que está penalizando a quien intenta contaminar menos porque los propietarios de híbridos y eléctricos son los más perjudicados por la subida, justo cuando las administraciones deberían facilitar la transición a una movilidad más limpia y saludable".

A juicio de Torres, "el PP siempre termina cediendo ante Vox y aplica su ideario contra las políticas que protegen el municipio del cambio climático".

"Arroyo es prisionera en cada decisión que toma de Vox y ahora lo pagan los vecinos que apuestan por una movilidad más limpia y que menos contaminan", subrayó el portavoz socialista.

Además, según sus datos los propietarios de los ciclomotores también se han visto perjudicados por la subida del sello del Ayuntamiento.

Noticias relacionadas

"PP y Vox llevan desde el inicio de la legislatura subiendo los impuestos aunque lo niegan una y otra vez. Ahora los vecinos pueden comprobar en sus recibos del sello del coche que nos están mintiendo y que las torpezas del Gobierno de Arroyo los pagamos todos con nuestros impuestos", precisó Torres.