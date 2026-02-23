Impuestos
De 32 a 144 euros: El sello del coche sube hasta un 344% en Cartagena
Torres denuncia que "el sablazo" afecta sobre todo a los propietarios de los vehículos híbridos y eléctricos
El Gobierno Local, encabezado por Noelia Arroyo "ha dado un sablazo fiscal a los cartageneros con una subida del 'sello del coche' (IVTM) que llega hasta más del 340% en algunos casos", denunció el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres.
Según detalló Torres, "la realidad de las políticas de Arroyo está llegando a casa de todos los cartageneros en forma de recibo, ya que aunque mantengan el mismo coche que el año pasado, todos van a pagar más", asimismo hizo hincapié en que la subida es generalizada.
"Hay quienes el año pasado pagaron 32,37 euros y este año les ha llegado un recibo de 143,88 euros por el mismo coche. Son 111,51 euros más, un incremento del 344%. Es un absoluto despropósito y un castigo a quienes han apostado por vehículos híbridos o eléctricos, que emiten menos CO₂, contaminan menos y hacen menos ruido", explicó Torres.
Para el PSOE, lo más grave es el mensaje que lanza el Gobierno de PP y Vox, "ya que está penalizando a quien intenta contaminar menos porque los propietarios de híbridos y eléctricos son los más perjudicados por la subida, justo cuando las administraciones deberían facilitar la transición a una movilidad más limpia y saludable".
A juicio de Torres, "el PP siempre termina cediendo ante Vox y aplica su ideario contra las políticas que protegen el municipio del cambio climático".
"Arroyo es prisionera en cada decisión que toma de Vox y ahora lo pagan los vecinos que apuestan por una movilidad más limpia y que menos contaminan", subrayó el portavoz socialista.
Además, según sus datos los propietarios de los ciclomotores también se han visto perjudicados por la subida del sello del Ayuntamiento.
"PP y Vox llevan desde el inicio de la legislatura subiendo los impuestos aunque lo niegan una y otra vez. Ahora los vecinos pueden comprobar en sus recibos del sello del coche que nos están mintiendo y que las torpezas del Gobierno de Arroyo los pagamos todos con nuestros impuestos", precisó Torres.
