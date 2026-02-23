Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones UMURiesgo de pobrezaLos Arcos, un hotelPeregrinación de la FuensantaDiscoteca de Águilas
instagramlinkedin

Impuestos

De 32 a 144 euros: El sello del coche sube hasta un 344% en Cartagena

Torres denuncia que "el sablazo" afecta sobre todo a los propietarios de los vehículos híbridos y eléctricos

Coches por las calles de Cartagena

Coches por las calles de Cartagena / Loyola Pérez de Villegas

Juana Martínez

El Gobierno Local, encabezado por Noelia Arroyo "ha dado un sablazo fiscal a los cartageneros con una subida del 'sello del coche' (IVTM) que llega hasta más del 340% en algunos casos", denunció el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres.

Según detalló Torres, "la realidad de las políticas de Arroyo está llegando a casa de todos los cartageneros en forma de recibo, ya que aunque mantengan el mismo coche que el año pasado, todos van a pagar más", asimismo hizo hincapié en que la subida es generalizada.

"Hay quienes el año pasado pagaron 32,37 euros y este año les ha llegado un recibo de 143,88 euros por el mismo coche. Son 111,51 euros más, un incremento del 344%. Es un absoluto despropósito y un castigo a quienes han apostado por vehículos híbridos o eléctricos, que emiten menos CO₂, contaminan menos y hacen menos ruido", explicó Torres.

Para el PSOE, lo más grave es el mensaje que lanza el Gobierno de PP y Vox, "ya que está penalizando a quien intenta contaminar menos porque los propietarios de híbridos y eléctricos son los más perjudicados por la subida, justo cuando las administraciones deberían facilitar la transición a una movilidad más limpia y saludable".

A juicio de Torres, "el PP siempre termina cediendo ante Vox y aplica su ideario contra las políticas que protegen el municipio del cambio climático".

"Arroyo es prisionera en cada decisión que toma de Vox y ahora lo pagan los vecinos que apuestan por una movilidad más limpia y que menos contaminan", subrayó el portavoz socialista.

Además, según sus datos los propietarios de los ciclomotores también se han visto perjudicados por la subida del sello del Ayuntamiento.

Noticias relacionadas

"PP y Vox llevan desde el inicio de la legislatura subiendo los impuestos aunque lo niegan una y otra vez. Ahora los vecinos pueden comprobar en sus recibos del sello del coche que nos están mintiendo y que las torpezas del Gobierno de Arroyo los pagamos todos con nuestros impuestos", precisó Torres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cabo de Palos y La Azohía tendrán los dos primeros canales de nado
  2. Más de 1.300 personas firman para constituir el nuevo Ayuntamiento 'Entre Dos Mares'
  3. La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena
  4. Así será la restauración de la rambla de Canteras: cinco kilómetros intervenidos y eliminación de especies invasoras para convertirla en un vergel
  5. Arde Bogotá y Viva Suecia se suman a la lucha de los trabajadores de Sabic en Cartagena
  6. Condenan al Ayuntamiento de Cartagena a pagar más de 50 millones de euros a los promotores de El Vivero
  7. Los vecinos de Cabo de Palos piden que se tengan en cuenta 'criterios científicos' para los deslindes en el litoral de Cartagena
  8. El local Bauhaus de Quitapellejos en Cartagena busca por segunda vez quien lo convierta en realidad

De 32 a 144 euros: El sello del coche sube hasta un 344% en Cartagena

De 32 a 144 euros: El sello del coche sube hasta un 344% en Cartagena

El local Bauhaus de Quitapellejos en Cartagena busca por segunda vez quien lo convierta en realidad

El local Bauhaus de Quitapellejos en Cartagena busca por segunda vez quien lo convierta en realidad

Pedro Luis de la Puente recuerda a Pedro Marina Cartagena en su pregón

Pedro Luis de la Puente recuerda a Pedro Marina Cartagena en su pregón

Así será la restauración de la rambla de Canteras: cinco kilómetros intervenidos y eliminación de especies invasoras para convertirla en un vergel

Así será la restauración de la rambla de Canteras: cinco kilómetros intervenidos y eliminación de especies invasoras para convertirla en un vergel

Un coche con rayos X inspeccionará el equipaje de los cruceristas en Cartagena

Un coche con rayos X inspeccionará el equipaje de los cruceristas en Cartagena

Condenan al Ayuntamiento de Cartagena a pagar más de 50 millones de euros a los promotores de El Vivero

Condenan al Ayuntamiento de Cartagena a pagar más de 50 millones de euros a los promotores de El Vivero

Una influencer cubana recorre Cartagena y alucina con su historia: "Hace 100 años tuvieron su moneda y su independencia"

Una influencer cubana recorre Cartagena y alucina con su historia: "Hace 100 años tuvieron su moneda y su independencia"

La Ruta del Guiso de la Abuela llega a Cartagena: platos tradicionales e internacionales por 5 euros

La Ruta del Guiso de la Abuela llega a Cartagena: platos tradicionales e internacionales por 5 euros
Tracking Pixel Contents