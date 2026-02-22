Así será la restauración de la rambla de Canteras: cinco kilómetros intervenidos y eliminación de especies invasoras para convertirla en un vergel

La rambla de Canteras está en pleno proceso de transformación para convertirse en un gran pulmón verde y una zona de recreo para los vecinos, quienes suelen disfrutar de esta zona para hacer deporte o pasear a sus mascotas.

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la Región de Murcia inició a principios de año las obras de restauración ambiental de la rambla de Canteras, una actuación estratégica para la mejora hidráulica y paisajística de este enclave.

El proyecto, elaborado por la Dirección General del Agua de la Comunidad Autónoma, fue aprobado en mayo del pasado año por la Junta de Gobierno local. Las actuaciones que se están desarrollando a lo largo de cinco kilómetros lineales de cauce están valoradas en más de dos millones de euros.

La intervención, que está previsto que se alargue unos nueve meses, actuará sobre más de 11.000 metros cuadrados que abarcan la propia rambla, zonas ajardinadas adyacentes, áreas de retención, paseos peatonales y superficies acondicionadas.

El ámbito de actuación se extiende desde las inmediaciones del colegio San Vicente de Paúl hasta la intersección con la avenida José Luis Meseguer, incluyendo también los cauces secundarios del entorno.

Por el avance de los trabajos, se ha procedido al corte al tráfico de la avenida Pasadera, en su cruce con la rambla de Canteras, desde el pasado 10 de febrero durante un periodo estimado de cinco meses, aunque según las previsiones autonómicas no será necesario que se prolongue hasta agosto.

La restricción afecta a esta zona próxima a La Vaguada y se han establecido varios desvíos debidamente señalizados a través de la carretera Subida a Tentegora, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y minimizar las molestias a vecinos y conductores.

Las obras, ejecutadas por la empresa Construcciones Alpi, S.A., contemplan la creación de un paso elevado mediante marcos prefabricados de hormigón en la avenida Pasadera, sustituyendo el actual paso por badén. Cuando ha comenzado la construcción de este puente es cuando ha sido necesario reordenar el tráfico para que no pase temporalmente por esta zona.

Asimismo, se prevé la ampliación de la calzada, la construcción de una nueva acera y la ejecución de obras complementarias de drenaje superficial y señalización.

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto incluye la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible en una parcela adyacente a la rambla enfrente de las callas Loma Chiva y Monte San Leandro, la ejecución de zanjas filtrantes emplazadas en el camino existente que se encuentra entre la carretera Regional T-332-0 y el Colegio San Vicente de Paúl, y la mejora de las zonas verdes del entorno.

Palmera datilera

Los técnicos autonómicos identificaron durante su visita para evaluar el entorno antes de comenzar las obras algunas especies como palmera datilera, acebuche, taray, lentisco, ciprés de Cartagena, espino negro y palmito.

En relación a especies de carácter invasor, durante la prospección también se identificaron y georreferenciaron las especies exóticas invasoras como la morsana, ampliamente distribuida en la zona de estudio, así como el gandul, la higuera del demonio, la yuca, el carrizo, la palmera de abanico mexicana o el aloe, entre otras.

Por lo que la restauración del cauce supondrá la eliminación de especies vegetales invasoras, especialmente del Arundo donax, que se había adueñado de la zona, para ser reemplazadas por vegetación autóctona de ribera y especies mediterráneas como tarays, lentiscos, adelfas y olmos, para convertir esta zona en un gran espacio verde con especies características de esta zona del oeste del municipio.

Además, se reforzará la estabilidad de los márgenes en dos puntos concretos mediante la construcción de muros de gaviones, con el fin de prevenir procesos erosivos y mejorar la capacidad hidráulica de la rambla ante episodios de lluvias intensas.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, el Gobierno regional continúa con su estrategia de recuperación ambiental y adaptación al riesgo de inundaciones, al tiempo que mejora la integración paisajística y la seguridad de una de las principales infraestructuras hidráulicas de Canteras.