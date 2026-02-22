Pedro Luis de la Puente recuerda a Pedro Marina Cartagena en su pregón

La Semana Santa de Cartagena, que se celebrará del 27 de marzo al 5 de abril, ya está en marcha tras la celebración del acto de lectura del pregón, que corrió a cargo del almirante Pedro Luis de la Puente y estuvo presidido por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, junto a la alcaldesa, Noelia Arroyo; el obispo, José Manuel Lorca Planes; la Nazarena Mayor, Toñy Gabarrón Gilabert, el pregonero y el presidente de la Junta de Cofradías, Javier Pavía Galán.

En un auditorio El Batel repleto, la alcaldesa abrió el acto afirmando que "la Semana Santa no es un producto religioso y cultural cerrado", sino que "también es un evento generador de más creación artística". Y dentro de estas nuevas aportaciones, añadió, se encuentran los discursos de los pregoneros, que "son principalmente un ejercicio en el que el pregonero comparte sentimientos, emociones y sus vivencias sobre la Semana Santa".

Y repleto de sentimientos, emociones y vivencias estuvo el pregón que pronunció el que fuera almirante jefe del Arsenal de Cartagena hasta marzo de 2024, Pedro Luis de la Puente, que se definió a sí mismo como "uno de Carabanchel atracado en esta ciudad marinera desde hace más de 40 años con dos inseparables y firmes puntos de amarre: mi california esposa y la Armada".

El almirante confesó que "tengo igual predilección por todos los colores que inundan la Semana Santa de Cartagena", ya que "al fin y al cabo el titular viene a ser el mismo. No solo el negro de los del Socorro, el rojo de los Californios, el morado de los Marrajos y el blanco de los del Resucitado, sino los muchos colores que identifican tan acertadamente a sus distintas agrupaciones", así como "los aromas, los arreglos florales, la luz y la música". Todo ello, afirmó, convierte "el arte procesional cartagenero en un reflejo singular de la particular cultura cartagenera», que, a su vez, «se convierte en exclusividad cuando es rematada por el orden cronométrico y disciplinado de los tercios".

De la Puente realizó en su pregón un sentido repaso de las distintas procesiones de la Semana Santa cartagenera, aludiendo a su conexión con los textos bíblicos, y se detuvo en la procesión del Martes Santo, el traslado de los apóstoles, tan vinculada a la Armada. Así, se acordó de "mi Pedro Marina Cartagena" y rememoró "con tristeza esos dos primeros años terribles en los que no pude ni despedirle ni arrestarle por culpa de un virus». No obstante, "los dos últimos años pude resarcirme y hablarle cara a cara al santo con cariñosas advertencias al despedirle y con simulado enojo al recibirle y arrestarle. En esta ocasión tendré el privilegio de defenderle ante el Almirante del Arsenal, ante mi relevo, a su llegada seguramente tardía", manifestó.

Para finalizar, De la Puente se refirió, emocionado, a la Virgen del Amor Hermoso en la Procesión del Domingo de Resurrección, "pues es la que goza del triunfo del hijo, la que nos dice que era verdad, que Cristo ha resucitado y se alegra por nosotros ya sin dolor ni lágrimas".

Noticias relacionadas

Tras el pregón, Noelia Arroyo le entregó el Escudo de la Ciudad y López Miras, la placa acreditativa. Asimismo, se hizo entrega del broche y la placa a la Nazarena Mayor, Toñy Gabarrón Gilabert, que también pronunció unas palabras, junto a un ramo de flores que recibió de manos de la Nazarena del pasado año, María Ángeles Valverde.