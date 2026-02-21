Un coche con rayos X inspeccionará el equipaje de los cruceristas en Cartagena

No habrá nada que escape a los ojos de la Autoridad Portuaria de Cartagena. El organismo presidido por Pedro Pablo Hernández inicia el procedimiento para la adquisición de un nuevo vehículo especializado para la inspección de equipajes mediante tecnología avanzada de rayos X .

"Una actuación estratégica que permitirá reforzar la seguridad portuaria, mejorar la eficiencia operativa y avanzar en el compromiso ambiental del puerto al apostar por vehículos eléctricos" señalan fuentes de la APC.

Con una inversión de 228.690 euros con impuestos incluidos se sustituirá el equipo que se emplea actualmente, cuya vida útil ha finalizado, y se garantiza el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección portuaria y control de accesos, especialmente en el ámbito del tráfico de cruceros y pasajeros.

El nuevo vehículo estará equipado con un escáner de Rayos X de última generación, con mayor capacidad de penetración, mejor calidad de imagen y funcionalidades avanzadas que optimizan los procesos de inspección.

Estas características permitirán agilizar los controles de equipaje, reforzar la seguridad y garantizar la fluidez operativa tanto en la terminal de cruceros como en otros muelles del puerto.

El sistema contará con tecnología actualizada, mayor capacidad de carga y equipamiento adaptado para operaciones nocturnas, mejorando las condiciones de trabajo del personal y la calidad del servicio prestado.

La actuación incorpora un destacado componente de sostenibilidad, ya que el nuevo vehículo funcionará eléctricamente para la alimentación de los equipos de inspección, evitando la necesidad de grupos electrógenos adicionales y reduciendo emisiones y niveles de ruido en el entorno portuario.

Además, el proyecto contempla la recuperación del vehículo actual, una vez desmontado y gestionado conforme a normativa el equipo de Rayos X obsoleto, permitiendo su reutilización para otros trabajos propios de la Autoridad Portuaria.

"La Autoridad Portuaria continúa avanzando en su estrategia de modernización de infraestructuras, mejora continua de los servicios al pasajero y refuerzo de la seguridad en un contexto de crecimiento sostenido del tráfico de cruceros", explicaron desde el Puerto.

Renovación de la Terminal de Cruceros

Actualmente el Puerto están inmerso en un proceso de transformación integral con el objetivo de integrar las infraestructuras portuarias en la ciudad. La APC ya ha sacado a licitación la actuación se desarrollará en el entorno de la Terminal de Cruceros, una de las principales puertas de entrada del turismo internacional a la ciudad, pero también un espacio común para muchos residentes.

El proyecto apuesta por un espacio público más humano, con nuevas zonas de sombra y descanso, una mejor integración paisajística y la puesta en valor de la Muralla de Carlos III, uno de los grandes elementos patrimoniales del entorno.

Además, se construirá un edificio de uso comercial y de servicios de 1.235 m², como una galería cubierta que albergará el Centro de Interpretación del Puerto de Cartagena, junto a locales, aseos accesibles y dependencias técnicas.

La nueva zona de llegada de los cruceristas tendrá cubiertas ajardinadas, pérgolas ligeras con vegetación, jardineras y una lámina de agua para refrescar el ambiente y a crear un espacio más agradable.

El paseo se completa con una senda compartida para peatones, ciclistas y patinetes.

La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 7.255.674,59 euros y un plazo de ejecución previsto de 12 meses. Esta inversión se suma a las iniciativas que el Puerto está impulsando para "consolidar a la ciudad como destino de cruceros de referencia y abrir el puerto a la ciudad como un espacio de encuentro, identidad y vida urbana".