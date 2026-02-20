La Ruta del Guiso de la Abuela llega a Cartagena: platos tradicionales e internacionales por 5 euros

Los Belones, en Cartagena, ya ha puesto en marcha la XI Ruta del Guiso de la Abuela, una iniciativa que reunirá hasta el 3 de marzo a 13 restaurantes con propuestas tradicionales e internacionales por 5 euros.

Los asistentes podrán degustar guisos tradicionales como michirones o callos, junto a recetas internacionales como beef bourguignon o frijoles enchilados. Tras probar al menos cuatro propuestas, podrán votar al mejor guiso y participar en el sorteo de tres cheques de 100 euros para comercios de Los Belones; una noche para dos personas en Finca Resort; y una cena para dos en el establecimiento ganador.

La concejal de Comercio, Belén Romero, ha sido la encargada de presentar este viernes los detalles del evento junto a la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Los Belones y La Manga Club (ACOBE), Victoria Martínez, un acto en el que la edil ha destacado que el comercio local de Los Belones y La Manga Club "es un ejemplo de adaptación, transformación y resistencia, manteniendo vivo el tejido económico y convirtiéndose en un referente para toda la comarca".

"Acciones como esta ruta son las que dan vida a nuestros pueblos, fortalecen su identidad y apoyan a los negocios que sostienen la actividad diaria", ha señalado, además de subrayar la política de trabajo continuo del Gobierno municipal con asociaciones y juntas municipales, agradeciendo a ACOBE "su colaboración y la hoja de ruta anual de iniciativas y eventos que impulsan el comercio y la hostelería".

"Desde el Gobierno atendemos todas las peticiones de asociaciones y juntas municipales para seguir respondiendo a las necesidades de nuestros barrios y pueblos", ha añadido.

La presentación se ha celebrado en Venta El Sabinar, en homenaje a su propietario, Pedro Conesa Martínez, reciente subcampeón del XII Campeonato Internacional de Jóvenes Talentos de Sumillería, un logro que sitúa a Cartagena en el panorama nacional e internacional.

La XI Ruta del Guiso de la Abuela se consolida como una herramienta clave para dinamizar la hostelería, reforzar el comercio local y atraer visitantes, invitando a vecinos y turistas a descubrir el guiso "que mejor sabe a casa".