La Ruta del Guiso de la Abuela llega a Cartagena: platos tradicionales e internacionales por 5 euros

Los Belones ya ha puesto en marcha la XI edición de evento gastronómico, que reunirá hasta el 3 de marzo a 13 restaurantes

Alba Marqués

Alba Marqués

Los Belones, en Cartagena, ya ha puesto en marcha la XI Ruta del Guiso de la Abuela, una iniciativa que reunirá hasta el 3 de marzo a 13 restaurantes con propuestas tradicionales e internacionales por 5 euros.

Los asistentes podrán degustar guisos tradicionales como michirones o callos, junto a recetas internacionales como beef bourguignon o frijoles enchilados. Tras probar al menos cuatro propuestas, podrán votar al mejor guiso y participar en el sorteo de tres cheques de 100 euros para comercios de Los Belones; una noche para dos personas en Finca Resort; y una cena para dos en el establecimiento ganador.

La concejal de Comercio, Belén Romero, ha sido la encargada de presentar este viernes los detalles del evento junto a la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Los Belones y La Manga Club (ACOBE), Victoria Martínez, un acto en el que la edil ha destacado que el comercio local de Los Belones y La Manga Club "es un ejemplo de adaptación, transformación y resistencia, manteniendo vivo el tejido económico y convirtiéndose en un referente para toda la comarca".

"Acciones como esta ruta son las que dan vida a nuestros pueblos, fortalecen su identidad y apoyan a los negocios que sostienen la actividad diaria", ha señalado, además de subrayar la política de trabajo continuo del Gobierno municipal con asociaciones y juntas municipales, agradeciendo a ACOBE "su colaboración y la hoja de ruta anual de iniciativas y eventos que impulsan el comercio y la hostelería".

"Desde el Gobierno atendemos todas las peticiones de asociaciones y juntas municipales para seguir respondiendo a las necesidades de nuestros barrios y pueblos", ha añadido.

La presentación se ha celebrado en Venta El Sabinar, en homenaje a su propietario, Pedro Conesa Martínez, reciente subcampeón del XII Campeonato Internacional de Jóvenes Talentos de Sumillería, un logro que sitúa a Cartagena en el panorama nacional e internacional.

La XI Ruta del Guiso de la Abuela se consolida como una herramienta clave para dinamizar la hostelería, reforzar el comercio local y atraer visitantes, invitando a vecinos y turistas a descubrir el guiso "que mejor sabe a casa".

Condenan al Ayuntamiento de Cartagena a pagar más de 50 millones de euros a los promotores de El Vivero

Una influencer cubana recorre Cartagena y alucina con su historia: "Hace 100 años tuvieron su moneda y su independencia"

La Ruta del Guiso de la Abuela llega a Cartagena: platos tradicionales e internacionales por 5 euros

La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena

Cartagena recibe por segunda vez una subvención para instalar el contenedor marrón

Desmantelan en Cartagena una asociación cannábica donde se vendía droga

¿Las redes sociales del Ayuntamiento de Cartagena, "el Diez Minutos de Arroyo"?

Los vecinos de Cabo de Palos piden que se tengan en cuenta "criterios científicos" para los deslindes en el litoral de Cartagena
