La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena

Los últimos temporales no dan tregua al paseo marítimo de El Portús. Lo que comenzó como un socavón en marzo de 2024 ya es prácticamente una zona intransitable con casi la totalidad del paseo con el pavimento levantado y en determinadas zonas hundido.

El Ayuntamiento de Cartagena se ha visto obligado a volver actuar de urgencia en la zona izquierda para reparar el hundimiento junto a las viviendas, que se había incrementado en los últimos días por los últimos temporales. Así lo venían alertando los vecinos de las viviendas más próximas, que avisaban de que el agua estaba filtrándose a la zona que se había rellenado tras aparecer el primer socavón, haciendo que este volviera a aparecer.

El concejal de Litoral, Gonzalo López Pretel, explicó a preguntas de esta redacción que esta semana se han vuelto a realizar tareas de urgencia en la zona porque este último temporal ha seguido horadando el hueco e incrementando su tamaño. En concreto, el socavón se ha rellenado con roca. Para rellenar el hueco que ha creado el mar ha sido necesario emplear cinco bañeras, según explicó el edil, quien detalló que estos trabajos concluyeron este jueves.

Asimismo, los técnicos municipales han visitado las casas para revisar si se han producido daños, mientras que Litoral ha ejecutado estas actuaciones con cargo al contrato de mantenimiento. Es importante revisar el estado de los cimientos de las viviendas ya que, en el otro extremo del paseo, los daños quedaron especialmente cerca de las casas y fue necesario pedir un informe a los técnicos de Urbanismo en materia de seguridad en la edificación.

"Ha sido un procedimiento de urgencia para reforzar los trabajos que ya hicimos hace unos meses", concretó Gonzalo López Pretel. La concejalía que dirige ya ha presupuestado los trabajos de reparación del resto del paseo marítimo, también hundido en varias zonas. En concreto, las labores de reparación de esta infraestructura alcanzan unos 60.000 euros. Desde Litoral afirman que ya están trabajando para sacar este encargo a concurso público y que, cuanto antes, el contrato permita borrar esta cicatriz de la playa de El Portús.

A principios de este mes de febrero, la Demarcación de Costas, dirigida por Daniel Caballero, autorizó al Consistorio a realizar las obras necesarias para reparar los desperfectos del paseo. La autorización está condicionada a que el Ayuntamiento presente una solicitud de concesión administrativa para todas las ocupaciones con obras fijas consistentes en escolleras, muro, paseo y vial urbano sobre dominio público marítimo terrestre, aunque para empezar las obras no es necesario que les sea concedida, podrán comenzar los trabajos con tan solo el registro de la instancia.

Cabe recordar que en marzo del pasado año 2025, el Ayuntamiento ya inició actuaciones de emergencia para reparar los daños que las lluvias habían causado en una de las escolleras del paseo de El Portús “ante la inacción de Costas del Estado”, achacaron en ese momento.

Según detalló la alcaldesa, Noelia Arroyo, en ese momento, las obras definitivas, que son las que ya han recibido el visto bueno del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, incluirán mejoras estructurales y accesibilidad.

Durante todo este último año, han sido numerosos los choques entre la administración local y la demarcación dependiente del Gobierno de España. Ambas instituciones se han culpado mutuamente y de forma pública de los retrasos. Mientras Costas achacaba poca celeridad y diligencia al Consistorio cartagenero, el edil de Litoral sugería que Costas, e incluso el PSOE, estaban dilatando los procedimientos para dañar políticamente la imagen del Ayuntamiento frente a los vecinos.

Uno de los motivos que esgrimió Litoral para justificar el retraso fue precisamente que debían esperar a los resultados del informe que solicitaron a Urbanismo para determinar si el arreglo de las áreas afectadas por la voraz acción del mar podría causar daño a las viviendas colindantes. En dicho documento se recogía que «los trabajos que podemos hacer ahí de acondicionamiento y recuperación no van a afectar a la integridad de las casas». Si bien las viviendas sufrieron grietas por la caída del paseo marítimo.