Cartagena recibe por segunda vez una subvención para instalar el contenedor marrón

La Junta de Gobierno Local dió luz verde este jueves a una subvención de 5.488.710,18 euros concedida por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la ejecución del 'Proyecto de tratamiento de biorresiduos', una infraestructura clave para modernizar la gestión de residuos en el municipio y avanzar hacia los objetivos de economía circular.

Los fondos, provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU), se destinarán a la construcción de la planta específica para el tratamiento de biorresiduos en las instalaciones existentes. El objetivo es reducir drásticamente la cantidad de desechos que acaban en el vertedero, obtener compost de alta calidad y contribuir a la lucha contra el cambio climático.

La Unión Europea ya concedió una subvención al Ayuntamiento para poner en marcha el contenedor marrón, lo que permitirá reciclar de forma eficiente los residuos orgánicos, producir compost y reducir la huella ambiental, sin embargo cuando el Consistorio sacó a licitación el contrato para ponerlo en marcha en el municipio no consiguió cumplir con los plazos requeridos y tuvo que devolver los fondos.

Asimismo, se aprobó la generación de crédito del Plan de Actuación Integrado (PAI) Recrea, “un paso decisivo para poner en marcha las primeras licitaciones y obras de este ambicioso proyecto que cuenta con una financiación total de 14.786.683 euros”, según la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Unos nueve millones de euros proceden del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del periodo 2021-2027, y casi seis serán aportados por el Ayuntamiento.

El Plan RECREA se articula en tres grandes operaciones. Se destinarán 5,6 millones a ‘Re-Crea un barrio vivo’, en el que están incluidas acciones para la regeneración social de los barrios; 4,1 millones a ‘Conectar para avanzar’, acciones encaminadas a favorecer la accesibilidad y la movilidad entre barrios; y 4,9 millones a ‘Economía Creativa’, para crear y poner en marcha acciones que dinamicen los barrios.

El periodo de justificación de las actuaciones se extiende hasta el tercer trimestre de 2030.

“Con esta aprobación, el Ayuntamiento podrá iniciar de inmediato los procedimientos de licitación de las primeras obras y servicios asociados al RECREA”, señaló Arroyo, quien insistió en que “en breve comenzaremos a transformar sobre el terreno estos fondos europeos para que vecinos de San Antón, Barrio Peral, Los Barreros, San Félix, José María Lapuerta y hasta Los Dolores disfruten de nuevas y renovadas infraestructuras y con más recursos en su propio barrio”.