¿Las redes sociales del Ayuntamiento de Cartagena, "el Diez Minutos de Arroyo"?

En el último Pleno Municipal, la concejal socialista Isabel Andreu reprochó a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, haber convertido las redes sociales del Ayuntamiento en su revista de promoción particular. "Los 27 que estamos aquí sentados somos todos iguales, ya está bien, es la pura realidad, que parecen las redes sociales el Diez Minutos de Noelia Arroyo", exclamó Andreu.

Cierto es que la percepción de la edil de PSOE es algo recurrente entre los miembros de la Corporación Municipal, quienes achacan a la regidora un excesivo protagonismo en las publicaciones del Consistorio. Ahora, el portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, ha registrado una instancia para pedir explicaciones sobre la gestión de las cuentas municipales en redes sociales, teniendo en cuenta que su uso está regulado. Exige que se investigue si se está cumpliendo la norma y que se apliquen las medidas correctoras oportunas en caso de no ser así para garantizar la neutralidad institucional.

En su escrito, Giménez Gallo recuerda la existencia de las 'Normas de creación y uso de redes sociales y páginas web del Ayuntamiento de Cartagena y de sus Organismos Autónomos', aprobadas por el Pleno en 2020.

Dicha normativa regula la creación y coordinación de perfiles institucionales, la existencia de una Comisión Técnica de Redes Sociales y la dirección y coordinación inmediata de las publicaciones por parte de la Alcaldía a través del Gabinete de Comunicación y Protocolo.

Asimismo, especifica la obligación de garantizar el carácter institucional y de servicio público de los contenidos, prohibiendo incluir opiniones personales, así como compartir o difundir contenidos de cuentas de representantes políticos o partidos con el fin de preservar la neutralidad institucional.

Sin embargo, el partido liderado por Giménez Gallo ha observado de manera reiterada la difusión, promoción y etiquetado sistemático desde perfiles oficiales del Ayuntamiento del perfil personal de Arroyo, pudiendo generar dudas razonables sobre el estricto cumplimiento del carácter institucional, neutral y de servicio público exigido por la norma al utilizar y compartir perfiles personales de cargos públicos.

Aclarar los criterios técnicos

Por estos motivos solicitan que se confirme expresamente la vigencia de la normativa y que se indiquen los criterios técnicos actualmente para el etiquetado de perfiles personales de cargos públicos y la difusión de contenidos de cuentas personales.

Además, piden que se aclare si el perfil de Arroyo se ha considerado como institucional y que se identifique al responsable que haya autorizado la difusión sistemática de su perfil desde cuentas institucionales.

En caso de constatarse que esta práctica no se ajusta a la norma, que se apliquen las medidas correctoras que procedan y, en su caso, de la apertura de un expediente informativo o disciplinario para garantizar el estricto cumplimiento del principio de neutralidad institucional y la correcta separación entre comunicación institucional y promoción personal.