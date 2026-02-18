Los vecinos del Sector Estación ponen en conocimiento de la fiscalía de Cartagena la posible dispersión de material contaminado en Los Mateos

La Asociación de Vecinos del Sector Estación ha dado traslado a la Fiscalía de Cartagena de la denuncia interpuesta ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por una posible dispersión de material contaminado, originada por los trabajos de descontaminación que se están desarrollando en la parcela municipal de Los Mateos.

Los vecinos denuncian una pérdida reiterada del confinamiento de acopios de material excavado, que en lugar de estar en contenedores sellados se encuentran amontonados y cubiertos con plásticos expuestos a los fuertes vientos de estos días, así como la dispersión fuera de la parcela del polvo potencialmente contaminado hacia el entorno urbano en la vía pública, los accesos a la zona e incluso la entrada a las viviendas colindantes.

Además, señalan el riesgo agravado que supone para la población infantil y vulnerable por la proximidad a zonas residenciales y entornos frecuentados por menores, como centros escolares, y las vías de exposición compatibles como la inhalación, y el contacto dérmico por el polvo depositado en los al rededores.

Por estos motivos, solicitan una actuación urgente de comprobación y documentación y, si procede, muestreo con cadena de custodia, además de asegurar evidencias y requerir documentación operativa como los planes y protocolos de descontaminación al promotor, director de la obra y la empresa encargada de ejecutarla.

Los vecinos han presentado ante la Fiscalía la denuncia del Seprona, sendas ampliaciones antes la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena, así como fotografías del estado de los residuos recientemente.

La Fiscalía ha recibido la información y trasladado los documentos presentados por los vecinos al fiscal.

El pasado 30 de enero la Confederación Hidrográfica del Segura, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, abrió un expediente sancionador al Ayuntamiento, propietario de la parcela, tras una denuncia de la misma asociación.

Según consta en la denuncia, dicho acopio de residuos carece de cualquier tipo de medida estructural de contención, impermeabilización o gestión de lixiviados, encontrándose directamente sobre el suelo permeable y a la intemperie, lo que ha provocado durante los episodios de lluvias la contaminación del Dominio Público Hidráulico.

Asimismo, el procedimiento judicial para determinar si en estos trabajos de descontaminación se han vulnerado los derechos fundamentales de los vecinos sigue abierto, ya que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha desestimado el recurso interpuesto por el Consistorio en el que se solicitaba que no se admitiera a trámite.

Se trata de el recurso contencioso-administrativo presentado por una vecina contra "la inactividad material del Ayuntamiento de Cartagena en relación con la gestión de los residuos peligrosos y suelos contaminados que constituyen un foco de contaminación conocido y persistente existente en la parcela de titularidad municipal Unidad de Actuación Nº1 del barrio de Los Mateos, por constituir dicha inactividad una vulneración de los derechos fundamentales, en la medida que no ha adoptado medidas que eviten la exposición de los vecinos de Los Mateos y ciudadanos residentes en zonas cercanas a los residuos peligrosos existentes en la parcela."