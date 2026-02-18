El PP exige la dimisión de la directora general del SEPES "por obstruir el desarrollo" de la ZAL de Cartagena

Los senadores del Grupo Partido Popular en el Senado por la Región, han registrado una iniciativa parlamentaria en la que exigen la dimisión de la directora general de Casa47, anteriormente Entidad Pública Empresarial de Suelos (SEPES) y de su equipo "tras las continuas trabas administrativas y técnicas que impiden el avance de proyectos estratégicos como la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Cartagena y la conexión ferroviaria al Corredor Mediterráneo".

También han solicitado explicaciones al Gobierno central "ante la grave situación de parálisis" que sufre el desarrollo logístico de Cartagena.

El senador Francisco Bernabé criticó que "esta situación está generando inseguridad y retrasos injustificados en iniciativas fundamentales para el tejido productivo", haciendo hincapié en que "existía un acuerdo previo que fue alterado unilateralmente por SEPES al imponer nuevas condiciones económicas, incluyendo intereses no contemplados inicialmente y la cancelación reiterada de reuniones por parte de la propia entidad estatal, dificultando el avance de los trabajos".

"Es mentira que el Gobierno regional esté dando largas a SEPES, como han dicho. El PSOE miente con descaro para vender lo que le interesa", aseguró Bernabé.

"No podemos obviar que el desarrollo de los terrenos corresponde a SEPES. Ante su falta de impulso y oposición al desarrollo previsto, ha sido la Comunidad Autónoma la que ha tenido que iniciar actuaciones para evitar la paralización definitiva del proyecto", defendió el parlamentario.

"La pregunta es clara: ¿Mantiene el Gobierno su confianza en la actual directora general pese al bloqueo generado o va a rectificar su actitud y permitir el desarrollo de estas infraestructuras estratégicas?", cuestionó el senador.

Avances junto a los empresarios

"Frente a la confrontación y la desinformación del PSOE, el proyecto de la ZAL de Cartagena avanza con planificación, inversión y coordinación con el sector empresarial", detalló Bernabé.

En las próximas semanas se entregarán las obras de la Fase 0, ampliadas respecto al proyecto inicial para garantizar el suministro eléctrico necesario para la implantación de empresas. "Se trata de una actuación responsable que asegura que la infraestructura nazca con garantías reales de funcionamiento", especificó el parlamentario.

Paralelamente, se trabaja junto a la Federación Regional de Organizaciones Empresariales del Transporte de Murcia en el diseño del Centro de Transporte Depósito Franco, pieza clave del ecosistema logístico.

Asimismo, desde el Instituto de Fomento de la Región de Murcia se están desarrollando acciones intensivas de captación de inversiones, contando ya con cartas de interés empresarial que avalan la viabilidad del proyecto.