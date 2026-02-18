El colegio de El Bohío en Cartagena sigue dando clases en barracones a la espera de la ampliación

El Partido Cantonal (PCAN) denunció este miércoles que la ampliación del Colegio Público San Cristóbal, en El Bohío, continúa sin ejecutarse pese a que la actuación se incluyó en los Presupuestos regionales de 2024 y 2025.

La formación local aseguró que las familias acumularon siete años de promesas incumplidas y que el centro mantiene dos barracones instalados en el patio. "El Colegio Público San Cristóbal acumula tantos años de barracones en su recinto que hace dos cursos Educación tuvo que renovarlos por dos unidades nuevas", señaló el secretario de organización del PCAN, Antonio Conesa.

Según recordó el PCAN, el compromiso de construir un nuevo pabellón se adquirió en 2018 tras las reclamaciones del AMPA, pero no se materializó, mientras que en 2022, con María Isabel Campuzano al frente de Educación, la actuación se anunció de nuevo, y en 2023 el actual consejero, Víctor Marín, explicó que fue necesario actualizar las prescripciones técnicas por el encarecimiento de los materiales, ya que incluían precios de 2020, anteriores a la pandemia, y el alza de los costes de los materiales y la inflación había provocado el encarecimiento de los precios.

Mientras tanto, la falta de espacio obligó al colegio a reconvertir la antigua sala de ordenadores en aula ordinaria y a habilitar otra clase como comedor, según la formación cantonal. La ampliación consiste en un edificio anexo que albergaría en la planta baja una sala multiusos y al menos dos aulas más en la primera planta.

Noticias relacionadas

“La Consejería de Educación da largas durante catorce años ya a El Bohío cuyos habitantes ven hastiados como generaciones enteras de niños pasan por el colegio sin la resolución de la insostenible falta de espacio. Tienen un compromiso hasta por escrito desde 2018 pero da igual. Es el cuento de nunca acabar”, denunció Conesa.