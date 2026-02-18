Cartagena mantiene la aportación municipal a las cofradías en 250.000 euros

'Música y a la calle'. El presidente de la Junta de Cofradías, Javier Pavía, anunció este Miércoles de Ceniza desde el balcón del Palacio Consistorial que las procesiones saldrán a la calle en cuarenta días.

Los procesionistas acudieron a la plaza del Ayuntamiento luciendo los colores de sus cofradías, como marca la tradición. Con el comienzo de la Cuaresma se inicia la cuenta la atrás para una festividad declarada de interés turístico internacional.

En palabras de la alcaldesa, Noelia Arroyo, "arrancamos un calendario de reuniones, presentaciones, salves, misereres, ensayos, preparativos en almacenes y sedes cofrades".

La regidora municipal recibió a los hermanos mayores de las cofradías, la nazarena mayor, el procesionista del año y al pregonero para dar juntos el anuncio a los marrajos, californios, cofrades del Resucitado y del Cristo del Socorro que han escuchado un año más la arenga: "Música y a la calle" para celebrar que Cartagena tendrá procesiones este 2026.

En La Llamada se ha hecho entrega a la Junta de Cofradías del cheque con la ayuda municipal para que la Semana Santa luzca su máximo esplendor. La cuantía de este año es de 250.000 euros, por lo que la aportación municipal se mantiene igual que el pasado año, cuando se aumentó en 25.000 euros hasta alcanzar esa cifra.

Pavía destacó que tras un año pasado por agua se ha aprobado la salida de los pasos. "Este anuncio no es un trámite es el latido compartido de una ciudad que sabe que se acerca uno de los momentos más importantes de su historia viva, dentro de poco estas mismas calles se llenarán de silencio y emoción con el sonido acompasado de los portapasos, la luz de los hachotes rompiendo la noche, la música elevándose entre balcones y en medio de todo, la mirada de miles de personas encuentran en nuestras procesiones algo que no se puede explicar, pero si sentir", comentó el presidente de la Junta.

"Es una alegría ver de nuevo las bufandas y los lazos con los colores de las cofradías en el Palacio Consistorial. Son los lazos que todos los cofrades compartís para demostrar que somos uno en la defensa de nuestra Semana Santa y que, por encima de todo, somos hermanos ante La Caridad", señaló Arroyo en una Llamada que, como marca la tradición, finalizó en la Basílica de la madre de los cartageneros.