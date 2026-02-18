Tradiciones
Cartagena mantiene la aportación municipal a las cofradías en 250.000 euros
El presidente de la Junta de Cofradías recibe el cheque durante La Llamada en la que se ha anunciado que las procesiones saldrán a la calle
'Música y a la calle'. El presidente de la Junta de Cofradías, Javier Pavía, anunció este Miércoles de Ceniza desde el balcón del Palacio Consistorial que las procesiones saldrán a la calle en cuarenta días.
Los procesionistas acudieron a la plaza del Ayuntamiento luciendo los colores de sus cofradías, como marca la tradición. Con el comienzo de la Cuaresma se inicia la cuenta la atrás para una festividad declarada de interés turístico internacional.
En palabras de la alcaldesa, Noelia Arroyo, "arrancamos un calendario de reuniones, presentaciones, salves, misereres, ensayos, preparativos en almacenes y sedes cofrades".
La regidora municipal recibió a los hermanos mayores de las cofradías, la nazarena mayor, el procesionista del año y al pregonero para dar juntos el anuncio a los marrajos, californios, cofrades del Resucitado y del Cristo del Socorro que han escuchado un año más la arenga: "Música y a la calle" para celebrar que Cartagena tendrá procesiones este 2026.
En La Llamada se ha hecho entrega a la Junta de Cofradías del cheque con la ayuda municipal para que la Semana Santa luzca su máximo esplendor. La cuantía de este año es de 250.000 euros, por lo que la aportación municipal se mantiene igual que el pasado año, cuando se aumentó en 25.000 euros hasta alcanzar esa cifra.
Pavía destacó que tras un año pasado por agua se ha aprobado la salida de los pasos. "Este anuncio no es un trámite es el latido compartido de una ciudad que sabe que se acerca uno de los momentos más importantes de su historia viva, dentro de poco estas mismas calles se llenarán de silencio y emoción con el sonido acompasado de los portapasos, la luz de los hachotes rompiendo la noche, la música elevándose entre balcones y en medio de todo, la mirada de miles de personas encuentran en nuestras procesiones algo que no se puede explicar, pero si sentir", comentó el presidente de la Junta.
"Es una alegría ver de nuevo las bufandas y los lazos con los colores de las cofradías en el Palacio Consistorial. Son los lazos que todos los cofrades compartís para demostrar que somos uno en la defensa de nuestra Semana Santa y que, por encima de todo, somos hermanos ante La Caridad", señaló Arroyo en una Llamada que, como marca la tradición, finalizó en la Basílica de la madre de los cartageneros.
Una exposición y un concierto dan inicio a la Cuaresma
Cartagena arranca la Cuaresma con una amplia variedad de actividades organizadas por el Ayuntamiento y la Junta de Cofradías.
Este viernes se han programado dos propuestas muy especiales: el concierto de la Orquesta Sinfónica de Cartagena en la iglesia de Santa María de Gracia a las 20:30 horas y la inauguración a las 18:00 horas de la exposición que repasa los carteles de la Semana de Pasión local, que se podrá visitar gratuitamente hasta el próximo 5 de abril en La Espiga Dorada, sede de la cofradía California.
"Con el inicio de la Cuaresma comenzamos unos días de recogimiento y fe y también unas jornadas cargadas de identidad y cultura”explicó el concejal de Cultura, Ignacio Jáudenes, quien subrayó el compromiso municipal y de la Junta por preservar y engrandecer esta tradición con diferentes iniciativas recogidas en la primera programación cultural de la Cuaresma con más de 100 actividades.
"Queremos comenzar este tiempo de preparación con un gran concierto de marchas sinfónicas, y con una exposición. Un recorrido sonoro y visual por aquello que fuimos y lo que aspiramos a ser. Queremos que todos los cartageneros vivamos los días previos a nuestra Semana de Pasión con mucha intensidad y devoción", añadió
- Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
- Cierran más de medio centenar de comercios tradicionales en dos años en los barrios y diputaciones de Cartagena
- El PGOU ‘legaliza’ las naves de la carretera de La Palma y Pozo Estrecho en Cartagena
- Este fue el encuentro de dos jóvenes con la Guardia Civil tras ser rescatados en una cueva cercana al incendio
- Cortes de tráfico este viernes en Cartagena por el Carnaval y la salida de la Vuelta Ciclista a la Región
- Los grandes partidos sacan adelante el nuevo Plan General de Cartagena
- El nuevo Plan General de Cartagena consolidará más de una decena de núcleos rurales
- El parque Juana I de Castilla muestra su mejor cara tras arreglar los desperfectos de los brachichitos