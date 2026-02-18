Arde Bogotá y Viva Suecia se suman a la lucha de los trabajadores de Sabic en Cartagena

Con el futuro de los más de 300 trabajadores de Sabic en la Planta Lexan 1 de La Aljorra, así como de los más de 2.000 empleos de la industria auxiliar pendiendo de un hilo, el grupo Arde Bogotá ha dado un paso al frente mostrando su apoyo a los trabajadores y familias de la compañía.

Mediante su tradicional grito de guerra, con el que se preparan para salir al escenario, han proclamado en sus redes sociales "Cartagena nunca se rinde" junto a una foto del logo que los propios empleados de Sabic usan para reivindicar él no al cierre de la planta.

Durante la protesta en la que miles de personas recorrieron el centro de Cartagena el pasado 3 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la quema de la Asamblea Regional, a su llegada al Parlamento Regional fueron los mismos manifestantes quienes hicieron retumbar en sus altavoces la ya mítica canción 'Los Perros' de la banda cartagenera.

Por su parte, el bajista de Viva Suecia, Jess Fabric, ha contado su propia experiencia trabajando casi dos décadas en la planta química, antes de dar el salto definitivo a los escenarios, motivo por el cual esta situación le afecta especialmente.

"He pasado 18 años de mi vida aquí. Llegué como becario en 2002, solo iban a ser 3 meses, pero me quedé casi para siempre. Me abrió los ojos, crecí como profesional, y como persona, me enamoré de la cromatografía, aprendí a valorar el trabajo en equipo, a respetar a mis compañeros y lo más importante, hice amigos y familia", narra Fabric en un post en sus redes sociales.

El bajista de Viva Suecia ha recordado como gracias a Sabic, la antigua General Electric, "me sentí cartagenero y murciano, y la tierra que me acogió me llenó de oportunidades para ser lo que soy ahora mismo, pero soy consciente de que nada hubiese sido posible sin el apoyo de mis compañeros, gracias a ellos pude llegar a este sitio y dedicarme a la música".

Precisamente, en agradecimiento a sus compañeros ha decidido alzar la voz "ahora están en apuros, no hay mucho que se pueda hacer contra un gigante, pero lo mínimo es pedir una salida digna y unas condiciones justas".

"Mando todo mi apoyo a los trabajadores de Sabic, mi corazón está en Cartagena, y pido visibilidad. Las grandes cosas se consiguen poquito a poquito", ha concluido Fabric.

Mutares

La plantilla lleva semanas movilizada desde que se dio a conocer la venta de la compañía al fondo de inversión alemán Mutares y el cierre de la unidad Lexan 1. La presión social ha llevado a altos directivos de la compañía a desplazarse hasta Cartagena para reunirse con los trabajadores, mientras que el Comité de Empresa fue recibido en Holanda por Ernesto Occhiello, director europeo de Sabic, así como con los máximos responsables europeos de Recursos Humanos y de Operaciones.

Los trabajadores esperan ahora la próxima reunión el 24 de febrero con Mutares, señalada por el comité como clave para conocer si habrá compromisos concretos sobre la actividad y los puestos de trabajo.