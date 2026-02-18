Más de 500.000 euros de impagos y cien familias a punto de quedarse sin agua y luz: la situación empeora en el Camping Villas Caravaning en Cartagena

Los vecinos del del camping Villas Caravaning han recibido una comunicación en la que se les alerta de una situación “drástica” de impagos que pone en riesgo inminente el suministro de luz y agua en el complejo, cuya parte turística fue cerrada por el Ayuntamiento en mayo de 2025 por "irregularidades".

Según la circular remitida a los propietarios individuales, hay una factura de Endesa pendiente de pago por 71.684 euros y varias de Hidrogea que suman 450.677 euros, lo que eleva la deuda total a 522.361 euros, mientras que la comunidad dispone de 77.882 euros.

En el escrito, se les advierte de que Endesa ya ha comunicado que procederá al corte del suministro si no se abona la factura antes de que termine la semana, mientars que Hidrogea les ha trasladado que, si no se paga la deuda o se formaliza un compromiso de pago fraccionado, se verá obligada igualmente a suspender el servicio.

En el documento se recuerda a los vecinos que en julio del pasado año la sociedad Caravaning Costa Cálida, S.L., pese a haber cesado en su actividad y tener sus parcelas precintadas, procedió, ante el aviso de corte, a adelantar los 196.193 euros que se le adeudaban a Hidrogea, regularizando la situación económica con esta empresa concesionario del servicio de abastecimiento de agua.

Sin embargo, ahora la actual situación económica de la mercantil no le permite, "como ha sucedido durante decenios", adelantar el pago de las facturas adeudadas por la Comunidad.

De hecho, según se explica en la comunicación, a día de hoy, la Comunidad de Propietarios adeuda a la empresa 728.764 euros.

Por otra parte, las deudas de los propietarios a la Comunidad, por impago de cuotas pendientes, asciende en la actualidad a 704.376,42 euros.

Ante este escenario, la comunidad insta a los propietarios con cuotas atrasadas a ponerse al día “con la máxima inmediatez” para evitar los cortes de suministros y los “graves daños” que podrían afectar al conjunto de copropietarios, haciendo un llamamiento a la responsabilidad y a la comprensión.

El PSOE pide que se les aplique el Fondo Social del Agua y el Bono Social Eléctrico

El Grupo Municipal Socialista advierte de que más de cien familias que tienen su hogar en el camping "se ven abocadas a la ruina porque se van a quedar sin servicios básicos como son la luz y el agua", por lo que reclama al Gobierno Local soluciones inmediatas para que estas familias se puedan beneficiar del Fondo Social del Agua y del Bono Social Eléctrico.

Además, el portavoz del Grupo Socialista, Manolo Torres, recuerda que el Gobierno de España ha extendido hasta el 31 de diciembre la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua y energía a los consumidores vulnerables o en riesgo de exclusión social "y el Ayuntamiento debe exigir tanto a Hidrogea como a Endesa que lo cumplan".

"La situación es muy grave, ya que tras el cierre del camping muchos usuarios dejaron de pagar los recibos de estos suministros básicos, a lo que se suma la situación del camping", expone Torres.

"La deuda es demasiado elevada para que puedan asumirla quienes viven allí que, además, si han pagado sus cuotas y se ven arrastrados por la situación del resto ya que el pago es común. Si se quedan sin luz y sin agua su situación va a ser muy precaria, por lo que necesitan el apoyo de la administración para impedirlo", alerta el portavoz municipal.

El edil reclama al Gobierno de PP y Vox que ofrezca soluciones a estos vecinos. "Las facturas pendientes superan el medio millón de euros y es prácticamente imposible que los actuales residentes puedan hacer frente a esa cantidad. Además el Fondo Social del Agua está para apoyar a quienes no pueden pagar el recibo y no para hacer obras, que es para lo que lo ha usado la alcaldesa los de los últimos cuatro años. En el caso de la luz, también se puede aplicar el Bono Social Eléctrico, que es del 80% para consumidores vulnerables o en riesgo de exclusión. En cualquier caso, hay una orden del Gobierno de España que impide que se corte el suministro a personas en riesgo de exclusión", insiste Torres.