Incendio en Cabo Tiñoso: "No improvisamos, teníamos todo preparado para evacuar La Azohía y El Portús"

Las imágenes del parque natural de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán envuelto en llamas este fin de semana generaron una enorme preocupación entre los cartageneros. Muchos fueron los profesionales de Cartagena que en cuestión de minutos se desplazaron hasta el lugar. A la cabeza tres hombres a los que el fuego impresiona pero no frena. Cuando los focos llegaron el domingo por la mañana les pillaron con las ojeras en el rostro y el cansancio reflejado en sus miradas tras toda la noche en primera línea de fuego.

El jefe del cuerpo de Bomberos de Cartagena, Francisco Gómez-Ávalos, el responsable de Protección Civil, José Navarro, y el concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, relatan a La Opinión cómo vivieron una noche "con todo en contra" en la que solo se podía esperar que el reloj adelantara la llegada de la mañana y con ella de los medios aéreos, los únicos que podían acceder de forma segura a atajar las llamas.

Llorca comenta que nada más recibir la llamada alertando del fuego en la zona de Cabo Tiñoso se puso en contacto con los responsables de los servicios municipales que encabeza: Protección Civil, Bomberos y Policía Local. "El jefe de Protección Civil y yo nos trasladamos juntos de inmediato y accedimos a la zona más alta para poder divisar de forma panorámica la expansión del fuego. No sabíamos cómo estaba, ni si íbamos a poder bajar", recuerda el edil, un capitán de la Guardia Civil que ha cambiado temporalmente el uniforme verde por el chaleco amarillo de concejal de Seguridad Ciudadana.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Cartagena, José Ramón Llorca / Iván Urquízar

Al ver el avance de las llamas lo primero que hicieron fue dar la vuelta al vehículo en el que iban por si era necesario abandonar la zona rápidamente, "siempre hay que tener la vía de escape en cuenta".

Antes de que ellos llegaran lo hicieron las unidades más cercanas de Policía Local para valorar el alcance del fuego, así como las primeras unidades de bomberos y agentes forestales de la Comunidad Autónoma. "Con la fuerza del viento, que llegó a alcanzar los 103 kilómetros por hora, las condiciones climatológicas que había, la hora, que al ser de noche no podían acceder los medios aéreos y la zona tan abrupta donde se produjo el incendio, se activaron todos los recursos porque preveíamos que podía ser algo bastante importante. Un incendio forestal de noche te complica mucho la situación y con todos esos factores mucho más", explica Navarro.

Gómez-Ávalos secunda a Navarro y detalla que "las condiciones climatológicas eran muy adversas, de hecho provocaron el incendio. Los incendios forestales en plena noche son muy difíciles de combatir, a esto le sumamos que por la orografía había poca accesibilidad al frente de llamas".

El jefe de Bomberos de Cartagena, Francisco Gómez-Ávalos. / Iván Urquízar

Durante esa madrugada, en la que apenas podían luchar contra el fuego porque los cambios de viento envolvían a los propios bomberos y agentes forestales y tenían que retroceder, se movilizaron unos 90 efectivos. A pesar de que el fuego no avisa, una vez se desencadenó sus engranajes funcionaron como un reloj suizo para evitar que nadie sufriera ningún daño.

Los tres responsables recuerdan cómo tenían preparados diferentes planes de evacuación según la dirección en la que se propagara el fuego. "No creíamos que fuera necesario, porque tenían bastante distancia, pero no dejamos nada a la improvisación, teníamos todo preparado para evacuar La Azohía y El Portús", señala el responsable de Protección Civil, quien apunta que se tomaron dos puntos de referencia: Boletes para El Portús y monte de los Siete Cucones para La Azohía. "No dejamos al azar nada", ratifica el edil.

Sí que tuvieron que desalojar la rambla que desemboca en La Azohía, de la que el Grupo Operativo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cartagena (GOESC) evacuó a más de 70 caravanas que habían acampado allí dispuestas a pasar la noche de San Valentín bajo las estrellas.

El responsable de Protección Civil de Cartagena, José Navarro, este domingo / A.C

Una vez visitaron la primera línea de fuego por primera vez, a la que luego accederían más veces, instalaron un puesto de mando improvisado en el local social de La Azohía que se abrió en coordinación con Servicios Sociales para atender tanto a los vecinos que asustados se acercaban a reclamar información como a los evacuados en el caso de que fuera necesario. También se habilitó el de Isla Plana.

Gómez-Ávalos concreta que el viento también jugó a favor porque fluía hacia el mar, "ahí se cortaba el incendio de forma natural, aunque era muy fuerte y cambiaba de rumbo de vez en cuando, fue beneficioso porque la dirección del viento era ladera abajo y el fuego tiende de forma natural a subir, por lo que el viento controlaba esa subida", pero "los cambios hacían que las llamas volvieran hacia atrás e intentaban atrapar al personal de extinción y tuvieron que salir".

Gómez-Ávalos, Navarro y Llorca estuvieron durante horas sin alejarse del foco del fuego, coordinando los medios y organizando las actuaciones, aunque por momentos no podían hacer más que esperar, volverían a hacerlo porque "la mejor información está a pie de pista" y sin duda, ninguno de ellos puede quedarse quieto en casa mientras su gente se la está jugando. Lo llevan en el ADN.