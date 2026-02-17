Más de 1.300 personas firman para constituir el nuevo Ayuntamiento 'Entre Dos Mares'

La Asociación Pro-Ayuntamiento 'Entre Dos Mares', que pretende crear un nuevo consistorio en el territorio que abarca desde El Sabinar hasta el final de La Manga, ya tiene recogidas más de 1.300 firmas en la primera campaña que ha realizado.

Además, han convocado dos asambleas más para seguir informando a los vecinos de los avances conseguidos y seguir recogiendo más apoyo.

El presidente de la plataforma, Luis Cabello, aseguró que «ha llegado el momento crucial en nuestra iniciativa por la creación de un nuevo Ayuntamiento dado que, cada día, nos apoyan más vecinos. En consecuencia, vamos a continuar recogiendo firmas para demostrar que más del 50% de los empadronados aspiran a regir y gestionar sus propios recursos dentro de la zona que denominamos Entre Dos Mares».

Las asambleas tendrán lugar este jueves, a las 20:00 horas, en el Hotel Cavanna; y la siguiente el viernes 27 en el Casino de los Belones a la misma hora.

En las mismas se buscan seguir cosechando el apoyo y colaboración de los ciudadanos 'mareños' y 'mareñas', como han denominado a su gentilicio, para la recogida de firmas en favor del proceso de segregación de los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier.

«Estamos recabando el sí de multitud de vecinos en todos y cada uno de los núcleos de población con más de cincuenta personas censadas. Dichos núcleos son Atamaría, La Manga Club, Los Belones, Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cristal, Camping Villas Caravaning, Playa Honda, Playa Paraíso, Cabo de Palos y La Manga en su conjunto, más algunos diseminados. Es de destacar que estamos obteniendo una especial respuesta en los núcleos de población del litoral», detalló Cabello.

El municipio 'Entre Dos Mares' comenzaría en El Sabinar hasta llegar al final de La Manga, comprendiendo los territorios de la diputación del Rincón de San Ginés – la cual forma parte del Distrito 7 del Ayuntamiento de Cartagena – y el resto de San Javier.

Desde la Asociación Pro-Ayuntamiento 'Entre Dos Mares' destacaron que cada vez hay más personas implicadas y que se hacen socias.

«La respuesta ha sido muy positiva a esta primera campaña de recogida de firmas, la cual se ha realizado mediante certificado digital. Por ello, hemos convocado dos asambleas con el objetivo de explicar el proceso para recoger más firmas dado que hemos visto que hay personas que no tienen la posibilidad o medios para firmar electrónicamente. En consecuencia, se van a habilitar lugares con horarios y citas previas para que, en este caso, la firma se pueda realizar ante notario», explicó Cabello.

Asimismo, el presidente de la asociación concluye que «la respuesta está siendo muy buena dado que cada día se suma más gente a nuestra asociación y nos muestran su respaldo. Esto nos anima a seguir trabajando para alcanzar la finalidad para la que nos constituimos: la creación de un Ayuntamiento propio para La Manga del Mar Menor».

"El PP impulsa el segregacionismo"

Por su parte, MC denunció que la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana "demuestra que el auge del segregacionismo en La Manga no es un fenómeno espontáneo, sino el resultado de un modelo político impulsado por el Partido Popular, respaldado por el PSOE y sostenido con la complicidad de Vox".

La vicepresidenta de la formación, Esther Guzmán, señaló que "el nuevo planeamiento consolida una estrategia que mantiene al entorno cartagenero del Mar Menor, de Los Urrutias a Monteblanco, pasando por El Algar o Los Belones, en una situación de parálisis, incertidumbre económica y pérdida de valor social y patrimonial".

MC advierte de que "diez años sin inversión y un planeamiento que perpetúa la parálisis generan una dinámica de devaluación territorial que no puede explicarse solo por razones técnicas".

"Si no inviertes, no regeneras y además aplazas cualquier horizonte de futuro, generas frustración", señaló Guzmán, apuntando que ese malestar es el caldo de cultivo para discursos de ruptura.