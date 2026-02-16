Tradiciones
Jesús Muñoz Robles, Procesionista del Año 2026 en Cartagena
El jurado destaca su entrega, compromiso y la labor divulgativa en torno a la Semana Santa de Cartagena
La Asociación Procesionista del Año ha elegido al californio Jesús Muñoz Robles como Procesionista del Año 2026, "en reconocimiento a una trayectoria ejemplar marcada por la entrega, el compromiso y la labor divulgativa en torno a la Semana Santa de Cartagena".
La elección fue acordada por un jurado compuesto por 57 miembros, en su gran mayoría cofrades pertenecientes a las cuatro cofradías cartageneras, y que ha estado copresidido por Pedro Negroles, presidente de la Asociación Procesionista del Año, y por la alcaldesa, Noelia Arroyo.
El jurado contó además con la participación de destacados representantes institucionales y sociales de la ciudad, entre ellos el Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena, el presidente de la Autoridad Portuaria, el concejal del área de Educación y Hacienda y delegado de Cultura, el comisario jefe de la Policía Nacional, así como los Hermanos Mayores de las distintas cofradías, entre otros.
Jesús Muñoz Robles, nacido en Cartagena en 1958, inició su vinculación con la Semana Santa a los cuatro años en la Agrupación de San Pedro. A lo largo de su vida ha participado activamente en distintas cofradías, desempeñando responsabilidades como Consiliario, Mayordomo, Secretario General y Mayordomo Principal dentro de la Cofradía California.
Destaca especialmente su estrecha vinculación con el Premio Procesionista del Año, del que fue vicepresidente y presidente del jurado durante varios años, contribuyendo a consolidar el prestigio y la proyección del galardón. Paralelamente, ha desarrollado una intensa labor como divulgador, autor de publicaciones y colaborador en medios de comunicación dedicados a la Semana Santa.
El jurado valoró especialmente su capacidad integradora, su generosidad en la transmisión del conocimiento y su aportación a la memoria histórica y cultural de la Semana Santa cartagenera.
La entrega de la Medalla de Procesionista del Año tendrá lugar este sábado 21 de febrero, a las 12.30 horas, durante una misa que se celebrará en la Iglesia Castrense de Santo Domingo.
El viernes 20 de marzo, a las 19.00 horas, se celebrará el acto institucional de proclamación del Procesionista del Año en el Palacio Consistorial de Cartagena.
