El campo de golf del Ensanche de 1925

El año pasado mi amigo y Cronista Luis Miguel Pérez Adán ,en uno de sus geniales y documentados artículos, demostró que nuestro municipio acogió en 1873 el primer partido de fútbol en la entonces provincia de Murcia. La intención de esta historia es reivindicar que en Cartagena se construyó el primer campo de golf hace más de cien años, todo un hito, y dar a conocer cómo se gestó, dónde estuvo ubicado y quienes seguramente fueron las primeras personas que practicaron este deporte.

Para ello viajamos a la primera década del siglo pasado, y más concretamente al año 1909, pues es cuando se constituye en el seno de la Sociedad Española de Construcción Naval el llamado 'Club Victoria'. Este círculo de recreo aglutinaba a empleados nacionales y extranjeros de los astilleros, estos últimos la gran mayoría de nacionalidad británica, de hecho el nombre pretendía homenajear a la fallecida Reina Victoria de los ingleses y a nuestra Reina Victoria Eugenia.

La inserción en la vida social, cultural y religiosa de esta entidad fue absoluta organizando bailes en época de Carnaval, participando en la Batalla de Flores en las Fiesta de Primavera o costeando la salida de algunos tronos de Semana Santa. Si bien se constituyó en 1909 no fue hasta mayo de 1910 cuando inauguraron su local social en la céntrica calle Mayor en un acto que amenizó la banda de música de la Cruz Roja.

A la luz de lo anterior no es extraño que estos ciudadanos británicos en un momento determinado le plantearan al Director de la factoría cartagenera Luis De Vial y Diestro la posibilidad de contar con un campo de golf. No debió ser difícil convencerle pues el segundo apellido de su mujer era Henley, claramente de origen anglosajón. El 18 de marzo de 1925 el señor De Vial redactó una instancia al Ayuntamiento en la que deseaba habilitar un campo de golf en unos terrenos contando con la autorización de la Compañía de Ensanche, entendía que la petición era a título precario y sin derecho a reclamación ni indemnización alguna por su parte si por cualquier motivo el este daba por terminada esta autorización.

Luis De Vial Diestro y a su izquierda plano del campo de golf del Ensanche / L.O.

Adjuntaba unos planos, gracias a los cuales sabemos que a lo ancho abarcaba aproximadamente desde la intersección de la calle Alfonso X el Sabio con Príncipe de Asturias hasta el centro comercial Cenit y a lo alto llegaría a la calle Jorge Juan. Miles de metros cuadrados, algunos de los cuales tenía contratado el consistorio el aprovechamiento de las hierbas y la leña a un ciudadano llamado José López que renunció a dichos derechos.

Formalizada dicha renuncia, el arquitecto municipal Lorenzo Ros Costa no vio inconveniente en acceder a lo solicitado y el 3 de julio la Comisión Permanente dio su visto bueno. El acotamiento del campo se hizo primero con mojones y más adelante con rollizo y dos líneas de alambre sin espinos, además, el señor De Vial se comprometió a limpiar los cauces que atravesaban la zona y a segar las junqueras o juncos.

Como todo tiene un por qué, no es extraño que décadas más tarde, en 1945, el campo de deportes del Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares recibiera el nombre de los Juncos. Como dije al principio los promotores fueron súbditos británicos pero ¿quiénes eran y a qué se dedicaban estos posibles golfistas? El presidente del Club Victoria James Sprunt fue nombrado Jefe de Contabilidad de la Constructora Naval en abril de 1919 y sus compañeros le obsequiaron con un banquete en el Gran Hotel. William Anderson, de profesión electricista, se casó con la cartagenera Francisca Gómez Colado con la que tuvo tres hijos.

William Tipping desempeñó desde agosto de 1918 el cargo de Jefe de Delineación del Departamento de Máquinas de los astilleros. Entre los Ingenieros navales de gran prestigio figuraron Edward Reeves, Cristobal Brockbank en el Departamento de Máquinas y F.W. Benzon mientras que Alejandro Faut corría con la responsabilidad de ser Jefe de Buques.

Y finalizo con una curiosidad y un deseo, la primera es que Luis De Vial era original de Santander y allí en Cantabria un año antes el rey Alfonso XIII había inaugurado el campo de golf de Oyambre, y el segundo es que algún descendiente de cualquiera de estos jugadores conserve alguna instantánea de sus antecesores jugando y la haga llegar al Archivo Municipal de Cartagena, la ciudad pionera del golf.