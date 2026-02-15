Este fue el encuentro de dos jóvenes con la Guardia Civil tras ser rescatados en una cueva cercana al incendio

La zona de Cabo Tiñoso y la Sierra de la Muela fue un punto de reunión para muchos jóvenes que planeaban disfrutar de la noche de San Valentín en plena naturaleza. Contra todo pronóstico, la rápida propagación de las llamas desde el primer momento, hizo que muchos tuvieran que desalojar la zona para preservar su seguridad.

El caso más complicado fue el de dos jóvenes de 22 años de edad, que se encontraban cenando en Cala Cerrada, y ante el temor de la cercanía del incendio, se refugiaron en una cueva a la espera de novedades. Finalmente, la evolución del fuego hizo que el Servicio Marítimo de la Guardia Civil procediese a rescatarlos a través del mar. Posteriormente, ya fuera de peligro, fueron trasladados al Puerto de Mazarrón.

La Guardia Civil ha hecho público en la red social X el momento de reencuentro entre los jóvenes y los agentes que participaron en el rescate.

Incendio estabilizado

La valoración aproximada señala daños en unas 100 hectáreas por el momento. Sin embargo, subrayan que se trata de una cifra sujeta a variaciones dada la complejidad de la zona en la que se produjo el fuego. Especifican que 57 hectáreas están incluidas en la Muela, 37 de Cabo Tiñoso y Algameca y las 4 restantes son enclave agrícola que "no se trata de terreno forestal".