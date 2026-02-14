El parque Juana I de Castilla muestra su mejor cara tras arreglar los desperfectos de los brachichitos

Nunca imaginó el marino cartagenero del siglo XVI Juan Fernández cuando surcó los mares del Pacífico abriendo nuevas rutas que cientos de años después quizá su descubrimiento esté costando dinero a las arcas municipales. El brachichito es un árbol originario de Australia que puede alcanzar entre ocho y veinte metros de altura y presenta un tronco engrosado que almacena agua, caracterizándose por ser muy resistente a la sequía, con hojas variables y flores vistosas en forma de campana que está causando auténticos estragos en algunos barrios de Cartagena.

En concreto, el parque Juana I de Castilla, ubicado en la Urbanización Mediterráneo, estuvo cerrado durante meses debido a los desperfectos ocasionados por las raíces de estos árboles en el suelo, según denunció el partido socialista a principios del pasado año.

Fue entonces cuando la edil Cristina Mora puso en la palestra a los brachichitos, al explicar que las raíces de estos árboles habían destrozado el pavimento del parque por lo que era necesario cerrarlo para evitar accidentes y proceder a su reparación.

Ahora, ha vuelto a abrir sus puertas renovado para que los vecinos de la zona puedan disfrutarlo en condiciones de seguridad, tras meses esperando que se pudiera acceder a él de nuevo.

Para arreglar los destrozos ocasionados por estos árboles desde el Distrito 1 se ha tenido que realizar una actuación por importe de 48.342 euros. Las obras se han ejecutado para mejorar la seguridad y funcionalidad del espacio público, para lo cual se procedió a la eliminación de obstáculos existentes en el pavimento de adoquín, reduciendo el riesgo de tropiezos para los usuarios del parque.

Asimismo, se ejecutaron alcorques en las zonas arboladas, favoreciendo la oxigenación del terreno y el correcto desarrollo y crecimiento del arbolado de forma que las raíces de los brachichitos puedan disponer del espacio suficiente para crecer sin volver a romper el adoquinado.

103 árboles plantados

Asimismo, Cartagena ha reforzado sus espacios verdes urbanos gracias al programa de sostenibilidad Healthy Cities de Sanitas, una iniciativa que en 2025 cumplió diez años.

En el marco de la II convocatoria de los espacios Healthy Cities, Cartagena ha recibido 40.000 euros destinados a la plantación de arbolado, dentro de un fondo global de más de 600.000 euros repartidos entre diez ciudades españolas.

El proyecto desarrollado en Cartagena busca reducir las altas temperaturas y el efecto isla de calor, un fenómeno especialmente relevante en una ciudad que alcanza hasta 3.000 horas de sol al año.

Con esta iniciativa se han plantado 103 árboles, entre ellos naranjos, alcornoques y pino carrasco, en el barrio de San Ginés y en la barriada Villalba, dos zonas densamente pobladas que ahora contarán con más sombra, espacios de encuentro y áreas propicias para la actividad física y el contacto con la naturaleza.

Promover la salud

El concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Diego Ortega, visitó las nuevas actuaciones acompañado por la delegada de zona de Sanitas, Trinidad Guía Sánchez.

Ortega destacó que se trata de "un programa a favor de ciudades más sostenibles y que promueve la salud, por lo que estamos decididos a paticipar en nuevas convocatorias del mismo".

"Somos conscientes de que en temas de salud todo está conectado y hay mucha evidencia científica de que unos entornos sanos contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida, sobre todo en la población más vulnerable, como personas mayores o las más pequeñas. Por eso en Cartagena apoyamos un proyecto que permitirá que sus habitantes puedan disfrutar de su ciudad con mayor bienestar", apuntó Sánchez.