Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena

A última hora de este sábado se ha declarado un incendio en la zona del Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena, en una zona cercana a Cala Cerrada. Numerosas llamadas han alertado del comienzo de las llamas, que actualmente se pueden apreciar a kilómetros de distancia. Se han movilizado bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena, Protección Civil Cartagena, Policía Local Cartagena y Guardia Civil, que trabajan en estos momentos en su extinción. Las fuertes rachas de viento del día de hoy y la imposibilidad de utilizar medios aéreos pueden complicar las tareas de extinción durante esta noche. Hasta el momento se desconoce si ha sido intencionado.

"Está ardiendo todo", ha afirmado un efectivo de la Brigada Forestal que trabaja en el incendio y que indican de la preocupante situación. También vecinos del Campillo de Adentro han salido de sus casas debido a la magnitud del incendio que pueden observar.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Cartagena, José Ramón Llorca, ha accedido a la primera línea de fuego junto al jefe de protección civil, José Navarro. Además, vecinos de la zona se están acercando a los bomberos a ofrecer sus balsas llenas de agua.

La zona se encontraba muy transitada de personas que estaban disfrutando de la noche de San Valentín bajo la bonita estampa del cielo estrellado.

Se trata de un "Espacio Natural Protegido", tras su declaración en 1992 en el Plan de Ordenación Urbana, un paso decisivo para blindar jurídicamente un territorio hasta entonces expuesto a potenciales presiones urbanísticas y transformaciones del paisaje. Constituye uno de los espacios naturales de mayor valor ecológico y paisajístico de la Región de Murcia. El parque alberga algunos de los acantilados más elevados del Mediterráneo peninsular, además de formaciones vegetales y comunidades adaptadas a condiciones de elevada insolación y escasa pluviometría.

